Verdi von der Opernbühne, Wagner und Bruckner im Konzert – die „Staatsoper für alle“ lockt erneut Tausende zu klassischer Musik unter freiem Himmel. Bei der Hitze und ausgelassenen Stimmung in Berlin wird ein Star auf dem Podium gefeiert.

Der „Staatsoper „Für alle“ in Berlin lockte auch bei brütender Hitze erneut Tausende auf den Bebelplatz neben der Staatsoper Unter den Linden. Sonnenuntergänge mit Verdi, Wagner und Bruckner, Temperaturen um die 30 Grad und eine entspannte Atmosphäre prägten die freie und hochkarätige Atmosphäre Klassik-Spektakel am Samstag und Sonntag. Die Staatsoper schätzte die Besucherzahl am Samstag auf 12.000. Am Sonntagabend drängten sich bis zu 21.000 Menschen auf dem Platz.

Staatsoperndirektor Matthias Schulz war überwältigt von „so vielen unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen.“ Musik erleben“. Am Sonntagabend erwähnte er neben vielen anderen Interessenten auch „auch Neugierige, die von „Rave the Planet“ vorbeikamen – das war wirklich Staatsoper für alle!“ Er war begeistert von der Konzentration, mit der Zehntausende zuhörten und sich darauf konzentrierten, die Musik hereinzulassen. Dabei zeige sich „immer wieder auf ganz besondere Weise, wie verbindend Musik ist“.

Die Staatskapelle und der mittlerweile 87-jährige Zubin Mehta am Dirigentenpult wurden am Sonntagabend frenetisch gefeiert. Auf einer Bühne am Bebelplatz Neben dem Opernhaus spielten sie vor dem Publikum auf mitgebrachten oder gemieteten Decken oder Kissen, Stühlen die Ouvertüre zu „Rienzi“ von Richard Wagner und die siebte Symphonie von Anton Bruckner.

Am Samstagabend gab es bereits begeisterten Applaus für Giuseppe Verdi „Don Carlo“ in einer Inszenierung von Philipp Himmelmann. Verdis Adaption von Friedrich Schillers Erzählung über die vergebliche Liebe zwischen politischen Intrigen und der Inquisition wurde vom Opernhaus direkt auf eine Leinwand am Nachbarplatz übertragen. Die Aufführung stand unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni.

Vor Beginn der „Staatsoper für alle“ am Samstagabend Berliner Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner begrüßt die Fans klassischer Musik im Freien. „Berlins DNA ist Kultur, da spürt man die Begeisterung“, sagte der CDU-Politiker. „Die „Staatsoper für alle“ ist mit dieser Atmosphäre einfach großartig.“

