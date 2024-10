De Dresdner Sinfonikers maken zich zorgen over muzikale optredens in Neuland en kunnen in Augenschein in de wereld worden ervaren. Den dat «Deutsche Welle» streamt het Project «Roboter.Sinfonie» kommenden Sonntag in Ton en Bild, teilte das Orchester mit. Beide concerten worden gemaakt door de Sinfoniker – een internationaal ensemble voor hedendaagse muziek – door een robotdirigent.

Goed genomen omdat de drie robotarme signalen, die de muzikant vertelden, al lang verdwenen waren. Met de Noor Magnus Loddgard bereidde hij een dirigent voor met Fleisch en Blut. Na de Pauze is er ook de begeleiding van de componisten van de machines. Sinfoniker-Intendant Markus Rindt is de oprichter van een robotkunstenaar. De musical Helferin trägt den Namen «MAiRA Pro S».

Robots kunnen verschillende tempo’s soepel uitvoeren

Dankzij de technologie kon de machinedirigent een ‘gitarist’-dirigent worden die niet inzetbaar was bij de stukken ‘#kreuzknoten’ van Wieland Reissmann. «Ik was erg blij met het orkest van het orkest vanwege het enorme tempo. Een deel van de muzikanten en muzikanten begint mee met hun muziek, terwijl de andere helft langzamer gaat, zo is duidelijk.

In de dagen van het festival werd soll in het Dresdner Festspielhaus Hellerau noch soepel geprobeerd. Om deze reden ervaar je de Vriendelijkheid van de Sinfoniker. Het idee begint twintig jaar geleden – en ook niet in de Kindertagen van de Ensembles. Damals sinds er een Utopia was, zit er iets in: „Deze grote technische mogelijkheden zijn niet gemakkelijk te bedenken.“

Harmonische Bewegungen snelle wie beiem Lebewesen

Voor het project dat Rindt Specialisten van de Technische Universiteit van Dresden konden winnen – van het Exzellenzcluster CeTI (Centrum voor Tactiel Internet met Human-in-the-Loop). Het is belangrijk om te weten dat elektronische geleiders hun bewegingen en dynamiek kunnen uitdrukken. Als u een Sinfoniker-Chef bent, kunt u uw harmonieuze bewegingen voortzetten – „snel met een gelukkig leven“.

“Als we geen ziel hebben, kunnen we goede dirigenten zijn”, zegt Rindt. Man wilde meer weten over de muziek van Newland en deze ervaren, „als alles klaar was, kunnen we drie verschillende tempo’s dirigeren.“ Als orkestmuzikant ben je ook geïnteresseerd in de natuur en individuele mogelijkheden.

Exzellenzcluster bestaat uit samenwerking tussen mens en robot

«De samenwerking tussen mensen en robots wordt sindsdien voortgezet bij CeTI. „Unsere Vision is een echt actief onderdeel van het werk, waarbij robots worden gebruikt als mensen en mensen aan robots kunnen werken“, zegt CeTI-spreker Frank Fitzek. Het werd spannend en relevant dat de taken van één persoon niet alleen konden worden volbracht, ook al ging het om complex werk; beiden hadden groot succes met hun werk als hoogleraar.

Onze «Roboter.Sinfonie» maakt deel uit van een opleidingsproject met Dresdner Gymnasiasten. Dat was een idee van de Oost-Duitse Sparkassenstichting, die het project massaal financierde. In samenwerking met de creatieve choreograaf Norbert Kegel met de jonge choreografie, op dezelfde manier als de robotjacht op de Spot of the Unternehmens Boston Dynamics op elkaar inwerkt. Een Kurzfilm van de Entstehung der Choreographie ist in de twee Konzerten am Samstag en Sonntag zu sehen.

Rindt hatte de Sinfoniker Einde van de jaren 1990 samen met de Komponisten Sven Helbig gründet. Gespeeld is tegelijkertijd echt genieten. Vaak protesteerden de twee projecten rond politieke thema’s in 2017 tegen het feit dat de Amerikaanse president Donald Trump Mauer plantte.

