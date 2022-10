Museen trotzen der Energiekrise | Kunst | DW

Im französischen Straßburg stehen Museumsbesucher nun häufiger vor verschlossenen Türen: Die neun Museen der elsässischen Metropole schließen an zwei Tagen in der Woche komplett, und Frankreichs Kultureinrichtungen folgen dem Sparappell von Präsident Emanuel Macron. Paula Orell, Direktorin des Contemporary Visual Arts Network (CVAN), warnt vor einem „neuen Ausnahmezustand“ für die durch die Pandemie ohnehin geschwächten britischen Museen. Das Londoner Netzwerk listet in einer Datenbank die genauen Folgen der Energiekrise auf, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgelöst wurde.

Auch in Deutschland zeichnet sich ein Krisenszenario ab, das Politiker und Museumsleute nicht gleichgültig lässt. Größte Sorge sind die exorbitant gestiegenen Energiekosten. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat kürzlich im DW-Interview ausgerechnet, dass Gas dreimal teurer werden könnte, Strom sogar doppelt so teuer. Ganz zu schweigen von der Inflation, die die Material-, Transport- und Arbeitskosten in die Höhe treibt.

Sind Kulturgüter wie dieses Gemälde in Gefahr, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht mehr optimal eingestellt ist?

Kulturstaatsministerin Claudia Roth warnt angesichts solcher Zahlen vor einer „Kulturrezession“, einem Rückgang kultureller Aktivitäten. „Museen, Theater, Kinos und Konzertsäle sind ermächtigende Orte für Bildung, Begegnung, soziale Wärme und Gemeinschaft“, sagte der Grünen-Politiker. Deshalb müsse man sie über den Winter offen halten und sie als „Anker der Demokratie“ unterstützen. Ganz ähnlich ist das Bekenntnis der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Ina Brandes. Kultur müsse aber auch einen „greifbaren Beitrag zum Energiesparen“ leisten, fügte sie hinzu.

Hilfe von Politikern

Was die Kultur von der Politik erwarten kann, wird nach den jüngsten Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder deutlich. Beihilfen für den Kultursektor werden an zwei Stellen erwähnt. Einerseits sollen „die im Sondervermögen des Bundes für kulturelle Veranstaltungen verfügbaren Mittel auch im Jahr 2023 zur gezielten Förderung von Kultureinrichtungen eingesetzt werden“. Andererseits heißt es, Bund und Länder würden zusätzliche Maßnahmen für die Kultur erörtern, wenn über die Energiepreisbremse hinaus weitere Hilfsmaßnahmen erforderlich seien.

Der Deutsche Kulturrat begrüßt die Beschlüsse, schlägt aber erneut Alarm: Bei Stromausfällen sind Museumsausstellungen in Gefahr, warnt Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Es gibt nicht genügend klimatisierte Depots, um alle Werke zu schützen. Im Ernstfall müssen Sie sich überlegen, welche Kunst Sie wirklich schützen wollen. „Was fehlt, ist eine Priorisierung“, sagte Zimmermann im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, eine Art „Triage“ nach Kulturschätzen.

Museen müssen Energie sparen, weil Strom- und Gaspreise explodieren

Als energiesparende „Sofortmaßnahme“ rät der Deutsche Museumsbund Museen zu „erweiterten Klimakorridoren“. „Statt individueller Zielwerte empfehlen wir einen Korridor mit festen Grenzwerten“, sagt Sina Hermann, Projektleiterin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Deutschen Museumsbund auf Anfrage der DW Der optimale Klimabereich hängt von der jeweiligen Sammlung ab und ist von den Museumsrestauratoren festzulegen.

Energiesparpionier Staatsgalerie Stuttgart

Ob filigranes Pergament, lichtempfindliche Grafiken oder wärmeempfindliche Gemälde – jedes Exponat benötigt seine eigenen klimatischen Bedingungen. Sonst kann es irreparable Schäden erleiden: Altes Papier kann sich wellen, Ölgemälde können reißen, das Holz von Skulpturen splittern. Museen müssen daher die Luftfeuchtigkeit und Temperatur ihrer Räume regulieren: Kühle im Sommer, Hitze im Winter, beides frisst viel Energie.

Lange Zeit galten die Richtlinien des internationalen Museumsverbandes ICOM – bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent und einer Raumtemperatur von 20 Grad. „Viele Häuser haben die Richtwerte noch nicht hinterfragt“, sagt Sina Hermann, nicht zuletzt aus Rücksicht auf Kreditgeber und Versicherer. Bis März 2023 will der Museumsbund den Museen vergleichbare Energieleitlinien zum Umgang mit Raubkunst zur Verfügung stellen.

Die Staatsgalerie Stuttgart ist Vorreiter im Energie- und Umweltmanagement. Seit 2016 hat das Museum mit seiner Sammlung von 400.000 Exponaten seinen Energieverbrauch gesenkt. Das alte Museumsgebäude wurde energetisch saniert, die nächtliche Außenbeleuchtung abgeschaltet, Lampen mit energiesparenden Leuchtdioden ausgestattet und das Warmwasser für das Personal abgestellt. „Bisher haben wir alle unsere Energiesparziele erreicht“, sagt Museumssprecher Georg Rotha.

Auch andere Ausstellungshäuser haben Ideen für eine nachhaltigere Museumsführung entwickelt. Das Frankfurter Städel Museum heizt und kühlt Teile seiner Ausstellungsräume mit einer Erdwärmeanlage und damit ohne Gas.

Das Fridericianum in Kassel ist energiefreundlich – und solidarisch mit der Ukraine

Das Museum Fridericianum in Kassel und die Kunsthalle Bremen nutzen Erdwärme. Auch hier wird auf Gas als Energieträger verzichtet.

Stefan Simon, Leiter des Rathgen-Labors der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, ist Experte für Energiesparen im Museum. Er kritisiert vor allem Museumsneubauten: „Je jünger das Baujahr, desto moderner das Museum, desto höher der Energieverbrauch, desto umfangreicher die Technik.“ So könne es nicht weitergehen, sagte Simon im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Und dann relativiert er die Befürchtungen der Museumsmitarbeiter: „Kulturgüter gehen nicht verloren, weil die relative Luftfeuchtigkeit in Museen falsch eingestellt ist, sondern weil sie brennen, weil eine Naturkatastrophe bevorsteht oder weil ein Krieg stattfindet wie bei uns was ich gerade in der Ukraine erlebe.“