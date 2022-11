Murray gibt den Job des Demokratischen Führers Nr. 3 ab

Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer wählt einen Großteil des demokratischen Führungsteams aus, und es wurde noch nicht entschieden, ob er den freien Platz des stellvertretenden Leiters besetzen oder eine andere Änderung vornehmen würde. Der New Yorker beaufsichtigt eine weitläufige Gruppe von Beratern, und die vier besten Führungskräfte treten oft gemeinsam bei Pressekonferenzen und Veranstaltungen auf.

Das bedeutet, dass es einen intensiven Wettbewerb um jeden offenen Führungsposten geben wird, der oft mit besseren Büroräumen und mehr Personal einhergeht. Die Wahlen der Parteiführung sind für den 8. Dezember geplant.

Murray wird jetzt viel mehr Budget haben, mit dem er arbeiten kann. Beim Mittagessen des Caucus am Mittwoch sagte Schumer, er werde Murray zum Präsidenten pro tempore ernennen und den zurücktretenden Sen ersetzen. Patrick Leahy (D-Vt.). Die Pro-Tem-Position des Senats verfügt außerdem über ein großes Sicherheitsdetail und erstklassige Büroflächen im ersten Stock des Kapitols.

Sen. Diane Feinstein (D-Calif.), technisch der nächste in der Reihe für den Pro-Tempore-Job, hat es verpasst.

Zusätzlich zu ihrem neuen Posten hat Murrays Position an der Spitze des Appropriations Committee auch einen großen Fußabdruck im Kapitol als eine der wichtigsten Aufgaben des Kongresses. Murray und erwartetes hochrangiges Mitglied Susan Collins (R-Maine) werden zusammen mit ihren Kollegen im Repräsentantenhaus, den Reps, dafür verantwortlich sein, beim nächsten Kongress jährlich Hunderte von Milliarden Dollar zu lenken. Kay Granger (R-Texas) und Rosa DeLauro (D-Conn.).

„Als Vorsitzende würde Senatorin Murray weiterhin das tun, was sie während ihrer gesamten Karriere getan hat: Arbeiterfamilien und den Staat Washington an erste Stelle setzen“, sagte Murray-Sprecherin Anali Alegria. „Sie wird sich weiterhin auf Schlüsselthemen wie Kinderbetreuung konzentrieren und auf Investitionen in die Gesundheit von Frauen, Bildung, Wohnraum, Ausbildung von Arbeitskräften, psychische Gesundheitsversorgung, Veteranenversorgung und vieles mehr drängen.“

Murray wurde Ende 2016 in ihre Rolle als stellvertretende Vorsitzende der Demokraten berufen, das letzte Mal, als sich die Führung des Caucus neu formierte. Als Schumer Parteivorsitzender wurde, schuf er die Position für Murray, der über eine Herausforderung für Sen nachdachte. Dick Durbin aus Illinois für den Posten des demokratischen Peitschenkandidaten, nahm aber schließlich den Posten des stellvertretenden Anführers an.

In der aktuellen Hierarchie ist Sen. Debbie Stabenow ist der demokratische Führer Nr. 4 als Vorsitzender des Politik- und Kommunikationsausschusses der Partei. Außerdem ist sie Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses.

Durbin, der auch Vorsitzender des Justizausschusses ist, plant, erneut für den zweiten Platz zu kandidieren. In Bezug auf Murrays neue Rollen bemerkte er, dass es eine „gute Kombination“ sei, Vorsitzender der Mittelverwaltung und Präsident pro tempore zu sein.

Murrays Entscheidung kann dazu beitragen, eine weitere Debatte innerhalb des Caucus über das Dienstalter und die Konzentration von Aufgaben im Pflaumenausschuss zu vermeiden. Die Senatsdemokraten änderten 2020 ihre internen Caucus-Regeln, nachdem Durbin sowohl für die Justiz als auch für die Peitsche ein Angebot abgegeben hatte.

Während der Caucus dafür stimmte, dass Durbin beide Positionen einnehmen darf, gab er einen Spitzenplatz in einem Unterausschuss für Mittel auf. Während dieser Debatte nahm der Caucus auch einen Vorschlag an, der es jüngeren Mitgliedern erlaubte, Unterausschusshämmer zu haben.