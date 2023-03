Die Münster-“Tatort”-Ermittler Boerne und Thiel feiern seit vielen Jahren riesige Quoten-Erfolge. Dat is de volgende keer dat de fout optreedt.

Kommissar Thiel (Axel Prahl, 62) en Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers, 58) zijn op 5 maart om 20:15 Uhr im Münster-“Tatort: ​​MagicMom” in de eerste helft van het jaar 2023. Auch bei ihrem 43. Fall erwarten die Kult-Ermittler wieder hoge Einschaltquoten, gelten die Münsteraner maar ze konden Jahren als geloofwaardige testes “Tatort” -Team en damit als absolute Quotengaranten. Regelmäßig reizen tegen de Zehn-Millionen-Marke. Das sind bisher ihre erfolgreichsten Fälle.

“Fangschuss”



Der erfolgreichste Münster-“Tatort” war bisher der Krimi “Fangschuss”, van 2 april 2017 seine Erstausstrahlung feierte. Insgesamt schalten 14,56 Millionen Menschen ein. Es war der 31. Fall von Thiel und Boerne. Die Folge is zudem die “Tatort” – Ausgabe mit der hoge Zuschauerzahl der Krimireihe seit 1992.

“Ritme en liefde”



Auf Platz zwei landet van Krimi “Rhythm and Love”, van 14,22 Millionen Fans voor de tv-beelden vereinte. Der 39. Fall der Münster-Ermittler wurde am 2. Mai 2021 zum ersten Mal im Ersten ausgestrahlt.

“Des Teufels langer Atem”



De eerste Münster-“Tatort” im vergangenen Jahr, “Des Teufels langer Atem”, landt bislang auf dem dritten Rang. 14,16 miljoen Krimifans schalten voor de 40. Fall von Boerne und Thiel am 16. Januari 2022 ein.

“Schwanenmeer”



Auf dem vier Platz steht derzeit die Folge “Schwanensee”. Am 8. November 2015 sahen 13,63 Millionen Menschen Thiel und Boerne bij ihren Ermittlungen zu. Het is een oorlogsinspanning van 28. Fall von Jan Josef Liefers en Axel Prahl uit Münster.

“Is lebe der König!”



Auf Platz fünf reht sich momentan die Folge “Es lebe der König!” een. Der Film wurde am 13. December 2020 zum ersten Mal ausgestrahlt and lockte 13,6 Millionen Zuschauerinnen and Zuschauer vor the Endgeräte. Es war der 38. Fall von Thiel und Boerne.

“Spieglein, Spieglein”



13,58 Millionen Menschen schauten am 17. März 2019 dem Münster- “Tatort”-Team bei der Arbeit zu. Bedeutet Stand heute den bislang sechsten Platz. “Spieglein, Spieglein” oorlog der 34. Fall von Boerne und Thiel.

“Feierstunde”



“Feierstunde” schauten am 25. September 2016 13,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. De filmoorlog van 30. Fall des kauzigen “Tatort” -Teams aus Münster en steht derzeit auf dem siebten Rang der All-Time-Lijst.

“Mord ist die beste Medizin”



“Mord ist die beste Medizin” war der 26. Einsatz des Münster-Teams. Am 21. September 2014 schalten insgesamt 13,13 Millionen Menschen ein. Macht bisher den achten Platz…

“Ein Freund, ein guter Freund”



Der bis zur Ausstrahlung von “MagicMom” letzte en 42. Münster-Fall “Ein Freund, ein guter Freund” lief op 13. November 2022 im Ersten en landet im Gesamt-Ranking auf Platz neun. Er zijn 13,08 miljoen fans voor de Bildschirmen. Het is een kwestie van extreem hoge marktwaarde van 41,5 Prozent. Das bedeutet zum einen den bislang besten Wert all Münster-Krimis as auch den hochsten Wert einer “Tatort”-Folge seit 1992.

“Erkläre Chimäre”



Auf dem letzten Platz van Top-Ten landet van film “Erkläre Chimäre”. Die Folge heeft 13,01 miljoen Krimifans en oorlog op 31. Mai 2015 van 27. Fall von Thiel und Boerne.

Overig: Der bislang – een groot aantal – schlechtste val van de Münster-Teams lief op 12. November 2006. Damals schalten nur 7,84 Millionen Zuschauer beim Film “Das zweite Gesicht” een. Gleichzeitig bedeutet das mit nur 20,7 Prozent Marktanteil auch den schlechtesten Wert all bisher ausgestrahlten “Tatort”-Krimis aus Münster.

