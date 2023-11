Munger über Glücksspiel, Quant Funds, Marken, Buffett, 100. Geburtstagsfeier

Charlie Munger kritisierte Spekulanten und warnte, dass wirklich großartige Investitionsmöglichkeiten selten seien.

Warren Buffetts rechte Hand sprach über Heinz, Hermès, Quant Funds und seine 100. Geburtstagsfeier.

Hier sind Mungers 22 beste Zitate aus seinem ersten längeren Podcast-Interview, das diese Woche veröffentlicht wurde.

Charlie Munger ging in seinem ersten langen Podcast-Interview mit Acquired, das diese Woche veröffentlicht wurde, auf Daytrader und Risikokapitalgeber ein, betonte, dass Investitionen heute schwieriger seien als in der Vergangenheit, und warnte, dass wirklich großartige Gelegenheiten unglaublich selten seien.

Warren Buffetts Geschäftspartner und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway diskutierten über alles von Heinz und Hermès bis hin zu quantitativen Fonds, Selbstversicherung, Evolution und seiner bevorstehenden 100. Geburtstagsfeier.

Die lebende Legende ging auch auf Buffetts Angst vor dem Einzelhandelssektor und seine große Sorge um seine Aktionäre ein und inspirierte die Wette auf Japan.

Hier sind Mungers 22 beste Zitate, aus Gründen der Länge und Klarheit leicht bearbeitet:

1. „Sind die Hunde- und Rennstrecken und die Casinos gut für Amerika? Natürlich nicht!“

2. „Sie wissen nicht wirklich etwas über die Unternehmen, sie setzen nur darauf, dass ihre Preise steigen und fallen. Wenn ich die Welt regieren würde, würde ich eine Steuer auf kurzfristige Gewinne ohne Ausgleich für Verluste erheben, und.“ Ich würde diese ganze Menschenmenge einfach aus dem Geschäft vertreiben. (Munger sprach über Daytrader und Spekulanten.)

3. „Die tief hängende Frucht für den Idioten – sie ist nicht weg, aber sie ist sehr klein.“ (Er sagte, dass Investieren heute schwieriger sei als früher.)

4. „Sie wollen kein Geld verdienen, indem Sie Ihre Investoren verarschen, und genau das tun viele Risikokapitalgeber.“

5. „Die einzige Möglichkeit, diese großen Renditen zu erzielen, besteht darin, über diese enorme Hebelwirkung zu verfügen, die einen in den Wahnsinn treiben würde, wenn man bereits reich wäre.“ (Munger sprach über quantitative Handelsfirmen wie Renaissance Technologies.)

6. „Wenn Sie Warren sind, möchten Sie das Haus sein, nicht der Börsenspekulant.“

7. „Wenn man weiß, dass man einen Vorteil hat, sollte man stark wetten. Das lehrt man die meisten Leute an der Business School nicht. Das ist verrückt. Natürlich muss man stark auf die besten Wetten setzen.“

8. „Es gibt vielleicht fünf, sechs Mal im Leben, wo man weiß, dass man Recht hat, dass man etwas hat, das wirklich wunderbar funktionieren wird, und dass man die Chance bekommt, es zu tun. Menschen, die es zwei- oder dreimal tun.“ Früh gehen sie alle pleite, weil sie denken, es sei einfach. Tatsächlich ist es sehr schwer und selten.“

9. „Fast jeder, der ein ungewöhnlich gutes Ergebnis erzielt, hat drei Dinge: Er ist sehr intelligent, er hat sehr hart gearbeitet und er hatte großes Glück. Es braucht alle drei, um auf diese Liste der Supererfolgreichen zu kommen. Wie können Sie das?“ Vereinbaren Sie zwei oder drei Episoden Glück? Die Antwort lautet: Sie können früh anfangen und es lange versuchen, und vielleicht bekommen Sie eine oder zwei.“

10. „Man muss nur einmal reich werden. Man muss diesen Berg nicht viermal besteigen, sondern nur einmal.“

11. „Warren mag den Einzelhandel nicht. Er hat Angst vor dem Einzelhandel, praktisch alles, was einst im Einzelhandel mächtig war, ist weg. Sears Roebuck ist weg, die großen Kaufhäuser sind weg. Für ihn ist es einfach zu verdammt schwierig.“

12. „Warren ist die Sicherheit seiner Berkshire-Aktionäre immer noch wichtiger als irgendetwas anderes. Wenn wir durchweg etwas mehr Hebelwirkung einsetzen würden, hätten wir jetzt das Dreifache, und es wäre nicht so viel gewesen.“ Auch das Risiko ist höher. Wir wollten nie die geringste Chance geben, dass wir unsere grundsätzliche Aktionärsposition vermasseln.“

13. „Wenn man so schlau ist wie Warren Buffett, kommt man vielleicht zwei-, dreimal im Jahrhundert auf eine solche Idee. Es war, als ob Gott einfach eine Truhe öffnete und einfach Geld hineinschüttete. Es war furchtbar leichtes Geld.“ “

14. „Es gibt viele großartige Unternehmen. Hermès ist ein großartiges Unternehmen. In seiner Blütezeit war General Motors ein großartiges Unternehmen – es ging nach und nach mit einem Auftrag nach dem anderen in die Hölle.“

15. „Ich denke, Ihre Chancen, eines davon zu kaufen, sind so gering, dass ich nicht einmal danach suchen würde. Ich glaube nur daran, nach Dingen zu suchen, die ich finden könnte.“ (Munger betonte, wie selten es sei, frühzeitig und zu einem attraktiven Preis in ein wirklich großartiges Unternehmen zu investieren.)

16. „Der Geschmack von Ketchup auf einer verdammten Bratkartoffel hat so etwas an sich, dass die Leute wirklich bereit sind, die Marke zu wechseln. Sie wollen Heinz, damit wir den Preis für Heinz erhöhen können. Aber jeder versucht, den Preis für Kraft-Käse zu erhöhen.“ rebelliert, auch der Endkunde – es ist ihnen egal, ob der Käse Kraft ist oder nicht.

17. „Ich würde lieber einfach mit meinem eigenen Geld operieren. Das ist eine viel bessere Möglichkeit, als zum Verkauf gezwungen zu werden oder sich mit Investmentbankern, Anlageberatern und Risikokapitalgebern auseinanderzusetzen. Zum Teufel mit denen – Sie Don.“ „Ich brauche keine anderen Menschen. Der Sinn des Reichwerdens besteht darin, dass man nicht mit anderen Menschen auskommen muss.“

18. „Denken Sie an all die Kleinen auf der Welt, die zu viel trinken und dann hohe Ansprüche bei der Versicherungsgesellschaft geltend machen, wenn ihre Wohnung brennt oder so. Warum sollten Sie Ihren Anteil an ihrer Dummheit bezahlen wollen?“ (Munger plädierte dafür, dass die Wohlhabenden sich selbst versichern und die Kosten für Ansprüche anderer nicht decken sollten.)

19. „Ich gebe Ratschläge nicht irgendwelchen jungen Leuten – ich gebe sie einigen, ich wähle meine Plätze aus. Ich möchte für die jungen Leute nicht noch mehr ein Guru sein, als ich ohnehin schon bin. Da ist dieser ganze Blödsinn.“ und Verrücktheit, natürlich wird es hart da draußen sein.

20. „Sehen Sie, die Biologie bringt ein sehr fortschrittliches Lebewesen wie uns hervor, das herumsitzen und intelligent über all diese Themen reden kann. Aber sie schafft es, indem sie Hunderttausende von Jahren lang jeden in einem brutalen Wettbewerb tötet. Das System, das die Natur verwendet „Schlau zu werden ist für die Leute, die verlieren, irgendwie unangenehm.“

21. „Heiraten ist nicht so schwer, wie es aussieht. Die Hälfte der Ehen in Amerika funktionieren verdammt gut und hätten übrigens genauso gut funktioniert, wenn beide Menschen jemand anderen heiraten müssten.“

22. „Ich gehe feiern. Ich habe den Raum völlig ausgenutzt, ich kann keine andere Person hineinquetschen.“ (Munger besprach seine Pläne, am 1. Januar seinen 100. Geburtstag zu feiern.)