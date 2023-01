Mumbai City FC verpflichtet Gyamar Nikum zu langfristigem Vertrag von Rajasthan United

Der Klub aus der indischen Super League (ISL), Mumbai City FC, gab am Mittwoch die Verpflichtung des jungen Mittelfeldspielers Gyamar Nikum vom I-League-Klub Rajasthan United für eine nicht genannte Ablösesumme bekannt.

Der 18-Jährige schließt sich den Islanders mit einem Viereinhalbjahresvertrag an, der bis Mai 2027 läuft.

„Es ist eine große Ehre für mich, Mumbai City beizutreten, und in der Tat ein stolzer Moment für meine Familie. Der Verein ist nicht nur auf dem Platz ehrgeizig, sondern bietet einem jungen Fußballer wie mir auch eine großartige Plattform, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Ich bin Trainer Des (Buckingham), seinen Mitarbeitern und der Vereinsführung dankbar, dass sie mir eine Gelegenheit gegeben haben, die nichts weniger als ein Traum ist“, sagte Nikum in einer Medienmitteilung.

„Ich hoffe, dass ich weiter wachsen, von meinen unglaublich talentierten Teamkollegen lernen und jeden Tag mein Bestes für das Mumbai City-Abzeichen geben werde“, fügte er hinzu.

Nach den Zugängen von Halen Nongtdu und Ahan Prakash schließt sich Gyamar Nikum einer wachsenden Gruppe junger Talente beim Mumbai City FC an und wird Teil der ersten Mannschaft sein.

Nikum stammt aus der Stadt Naharlagun in Arunachal Pradesh und wurde 2019 im Alter von 15 Jahren ausgewählt, für seinen Bundesstaat bei der BC Roy Trophy zu spielen. Nachdem er sein Team ins Halbfinale geführt hatte, wurde er von Rajasthan United gescoutet und wurde es eingeladen, an ihrer Wohnakademie zu spielen.

Der Mittelfeldspieler wurde schnell Teil der ersten Mannschaft von Rajasthan United und im Jahr 2021 wurde er einer der jüngsten Spieler und der erste aus Arunachal, der im Alter von 16 Jahren in einem I-League-Qualifikationsspiel auftrat, als er gegen Madan Maharaj FC auf dem Feld stand .

Nikums Durchbruchskampagne in der I-League fand in der Saison 2021/22 statt, als er in seiner ersten I-League-Kampagne Einblicke in sein Potenzial für Rajasthan United gab. Er spielte in 14 von 18 Spielen und half seinem Verein, sich für die Meisterschaftsrunde der Liga zu qualifizieren.

Beim Durand Cup 2022 beeindruckte Nikum erneut – er erzielte einen Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen ATK Mohun Bagan und bereitete das Tor gegen Indian Navy vor, das Rajasthan Uniteds Qualifikation aus Gruppe B sicherte, zu beiden Seiten eines gut getroffenen Tors gegen die Inselbewohner .

Im Juni 2022 wurde der Fußballer von der AIFF einberufen, um an einem Trainingslager mit der indischen U-20-Mannschaft teilzunehmen.

