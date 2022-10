Multimillionär wird Premierminister: Mit Rishi Sunak übernimmt der Anti-Johnson

Der künftige Premierminister Großbritanniens ist ein politischer Quereinsteiger, ein Multimillionär, der Sohn von Einwanderern. Rishi Sunak hat einen rasanten Aufstieg hingelegt, der zuletzt von einigen Schönheitsfehlern getrübt wurde. Nun soll der Gegenvorschlag des skandalösen Premierministers Johnson sein Land aus der Krise führen.

Großbritanniens neuer Premierminister steht fest: Ex-Finanzminister Rishi Sunak ist als Sieger aus den letzten Monaten hervorgegangen, die zweifellos zu den turbulentesten der jüngeren britischen Politikgeschichte gehören. Erstmals wird ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit sein Amt antreten. Und das, obwohl das Image des politischen Überfliegers zuletzt gelitten hatte.

Der frisch gewählte Tory-Chef weiß sich auf Instagram zu präsentieren. Strahlendes Lächeln, weißes Hemd, hochgekrempelte Ärmel – ein Politiker, der zur Sache geht. Der 42-Jährige verkörpert in seinen Bildern den Typ des modernen Konservativen. Ein bodenständiger Familienvater, der als gläubiger Hindu die Tradition im Tempel statt in der Kirche pflegt. Der nächste Post zeigt ihn dann – very british – in einer Barbour-Wachsjacke hinter dem Tresen eines Pubs.

Sein Slogan im Sommerwahlkampf: „Wir sind bereit für Sunak“. Bereit für jemanden wie ihn, der sich als Kletterer präsentiert und dessen Eltern aus den ehemaligen britischen Kolonien aufs Land emigriert sind. Geboren in Southampton als Sohn eines Arztes und eines Apothekers indischer Herkunft, studierte er an den renommierten Universitäten Oxford und Stanford. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst als Investmentbanker und verdiente ein Vermögen. Diese konnte er dank seiner Heirat mit Akshata Murthy weiter ausbauen. Ihr Vater ist Gründer des indischen Technologiekonzerns Infosys. Britische Medien schätzen das gemeinsame Vermögen des Paares auf umgerechnet mehr als 860 Millionen Euro. Damit gehören die Eltern zweier Töchter zu den reichsten Menschen des Landes.

Späteinstieg, schneller Aufstieg

Nach Jahren als Analyst bei Goldman Sachs stieg Sunak erst 2015 in die Politik ein. Er gewann auf Anhieb einen Sitz im Unterhaus für die Konservative Partei in seinem Wahlkreis North Yorkshire. Nur fünf Jahre sollte es dauern, bis der Brexiteer in Großbritannien auf den zweithöchsten Posten aufstieg: Boris Johnson ernannte ihn im Februar 2020 zum Finanzminister.

Als Schatzkanzler steuerte Sunak das Land durch die Corona-Pandemie. Die Einführung eines milliardenschweren Modells nach deutschem Kurzarbeitergeld hat Millionen Briten vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bewahrt. Das machte ihn beim Volk beliebt. „Sunak kommt bei den Briten so gut an, weil er einerseits als kompetent gilt und sie gleichzeitig glauben, dass er wirklich helfen will“, sagte der frühere Tory-Vizepräsident Michael Ashcroft 2020 der Zeitung „Welt“.

Sunaks Umfragewerte begannen erst während der aktuellen Wirtschaftskrise zu bröckeln. In Zeiten steigender Inflation und explodierender Energiepreise setzte er in diesem Jahr mehrere Steuererhöhungen durch und brachte damit die britische Steuerlast auf den höchsten Stand seit den 1940er Jahren. Außerdem wird ihm vorgeworfen, zu spät auf die Wirtschaftskrise reagiert zu haben.

Beteiligt am „Party Gate“-Skandal

Sein sauberes Image wurde zusätzlich angekratzt, als im April dieses Jahres bekannt wurde, dass seine Frau nicht in Großbritannien gemeldet ist und daher keine Steuern zahlt. Das ist zwar legal, aber vor allem die oppositionelle Labour-Partei wirft Sunak „beispiellose Heuchelei“ in Bezug auf seine harte Steuerpolitik vor. Sein Ruf als reicher Snob wurde durch einen Wahlkampfauftritt im Sommer gestärkt, bei dem er auf einer Baustelle sündhaft teure Prada-Schuhe trug. Auch Sunak ist Teil der „Partygate“-Affäre: Mit seiner Teilnahme an Johnsons Geburtstagsfeier im Juni 2020 verstieß er ebenfalls gegen die Corona-Regeln und musste eine Geldstrafe zahlen.

Dennoch bildet Sunak mit seinem geordneten, glatten Auftreten einen Kontrapunkt zu Johnson, dessen Amtszeit von Affären und Skandalen geprägt war. Inhaltlich waren die beiden unterschiedlicher Meinung, vor allem in Steuerfragen. Das angespannte Verhältnis zwischen den beiden zerbrach schließlich am 1. Juli 2022, als Sunak seinen Rücktritt als Finanzminister ankündigte. In seinem Rücktrittsschreiben hatte er Johnson scharf kritisiert. Seitdem werfen ihm viele Mitglieder vor, den Untergang des an der Basis beliebten Johnson ausgelöst zu haben.

Blitz-Comeback nach Truss Off

Auch aus diesem Grund verlor Sunak Anfang September gegen seine Parteikollegin Liz Truss, als dieser sich ebenfalls um die Nachfolge von Johnson beworben hatte. Truss scheiterte jedoch kläglich mit ihrer Steuerreform, die Spitzenverdiener und Unternehmen entlasten sollte. Und so war nach nur sechs Wochen der Weg frei für ein Comeback des 42-Jährigen, der das finanzielle Chaos im Sommer vorhergesagt hatte.

Davon profitierte er in der Partei, sodass er nach seiner offiziellen Kandidatur am Sonntag schnell prominente Unterstützer um sich versammelte. Johnson spielte kurz mit dem Gedanken an eine Rückkehr, verzichtete aber darauf. Viele seiner Unterstützer zogen in das Sunak-Lager. Als die letzte Konkurrentin Penny Mordaunt im parteiinternen Rennen endgültig aufgab, war klar: Sunaks kometenhafter Aufstieg wird im Einzug in die No. Downing Street stehen. 10 Spitzen.

Sunak gilt als mutiger, aber berechnender Stratege, dem die Finanzmärkte vertrauen. Die Stabilität Großbritanniens habe höchste Priorität, sagte er nach seiner Wahl vor Abgeordneten. Als künftiger Ministerpräsident stehen ihm anspruchsvolle Aufgaben bevor: seine Partei zu versöhnen und sein Land durch eine schwere Krise zu führen. Bereits an diesem Montag oder am morgigen Dienstag könnte er an König Karl III. mit der Regierungsbildung beauftragt.