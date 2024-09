Heim Panorama

Mehr als sieben Millionen Todesfälle sind der Coronavirus-Pandemie zuzuschreiben. Die Sorge vor einer neuen Pandemie ist groß, und in China wurden erneut Viren nachgewiesen.

Peking – Die Corona-Pandemie hat vor allem 2019 und 2020 das Leben vieler Menschen durcheinandergebracht. Eine große Ausnahme soll dabei das aus China stammende Virus bleiben. Forscher schlagen nun jedoch Alarm – unter anderem wegen einer chinesischen Pelzfabrik.

Auf Pelzfarm: Forscher finden Dutzende Virenarten bei Tieren

Pelzfarmen böten generell ein großes Potenzial für die Entstehung von Virenarten, erläuterten die Forscher. Viele der dort entstehenden Erreger seien dann auf den Menschen übertragbar – wie etwa das Coronavirus, das offenbar aus einer Fledermaus in einer Höhle entstand. In einer Studie im Fachblatt „Nature“ wurden in chinesischen Pelzfarmen 125 Virenarten entdeckt.

Bei den gefundenen Viren handelte es sich keineswegs nur um bisher bekannte Exemplare. Der Studie zufolge wurden 36 neue Virenarten und 39 Virenstämme entdeckt, die ein potenziell „hohes Risiko“ der Übertragbarkeit auf andere Arten bergen. Ausgewertet wurde das Erbgut von 461 Tieren, darunter Nerze, Kaninchen, Füchse und Marderhunde. Alle diese Tiere seien zwischen 2021 und 2024 in China an Krankheiten gestorben, so das chinesische Team. Die WHO hat sogar eine Liste der riskantesten Erreger der Welt erstellt.

Virenexperte hält Ausbruch einer neuen Pandemie für möglich

Ein Großteil der untersuchten Tiere stammte aus Pelztierfarmen, einige Tiere wurden aber auch zur Fleischproduktion gehalten. Von einigen der gefundenen Viren ist bereits bekannt, dass sie auf den Menschen übertragbar sind, darunter Hepatitis E und Japanische Enzephalitis. 13 der neu entdeckten Virusarten mit hohem Risiko einer artenübergreifenden Übertragung seien allerdings neu, heißt es in der Studie. In den untersuchten Tieren wurden sogar sieben Typen des Coronavirus gefunden.

Keines der gefundenen Coronaviren ist allerdings mit SARS-CoV-2 verwandt, das die Coronavirus-Pandemie verursacht hat. Virologe Edward Holmes ist dennoch besorgt über die Studie. Ihm zufolge ist die Pelzindustrie „eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten für den Ausbruch einer neuen Pandemie“. Der Experte würde einen drastischen Schritt wagen und die gesamte Branche schließen.

Am gefährlichsten ist Holmes zufolge das Zwergfledermaus-Coronavirus HKU5, das mit dem MERS-Coronavirus verwandt ist und für Menschen tödlich sein kann. „Dass wir jetzt sehen, dass es von Fledermäusen auf Zuchtnerze übergesprungen ist, muss die Alarmglocken schrillen lassen“, so Holmes. Für ihn müsse das Virus engmaschig beobachtet werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ein Virologe aus Wuhan warnte bereits 2023 vor weiteren Coronaviren. (rd/afp)