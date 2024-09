Geweldig gespeeld na de training van Karel Geraerts! De FC Schalke 04 is beschikbaar om 7. De wedstrijd van de 2. Bundesliga met de wedstrijd Preußen Münster (28 september, 20.30 uur) in de avond. Interim-trainer Jakob Fimpel neemt de verantwoordelijkheid voor beide Royal Blues over.

Währenddessen läuft de Trainersuche bij FC Schalke 04 verder. Kaderplanner Ben Manga en Matthias Tillmann zijn aanwezig voor de nationale speelpauze in de nieuwe trainer. Voordat u naar uw feest in Münster gaat, zult u zeker blij zijn voor uw toekomst.

Münster – Schalke: Irres Gerücht vor Spiel

Dit is de FC Schalke 04 van Karel Geraerts die is opgegroeid met Gerüchteküche. Waren wij de nieuwe Trainer van de Royal Blues? Voor het feest in Preußen Münster neemt U23-coach Jakob Fimpel plaats op de trainersbank. Maar die Bosse wollen einen neuen Coach aanwezig.

Raul schreeuwt zowel de Verantwortlichen als de Wunschkandidat. Alles bij elkaar genomen valt het onder de verantwoordelijkheid van de clublegende. Het is immers leuk om als nieuwe Trainer te zijn bij High Touren. U verzorgt het spel voor uw plezier en plezier tijdens uw verblijf.

Wie de hooggeplaatste sportcommentator Ersin Düzen rapporteert, soll sich der S04 mit Sergen Yalcin befassen. De Türkei-Legende trainde bij meer dan één Turkse club. Darunter auch Besiktas Istanbul. Seine letzte Station oorlog bij Antalyaspor. Bislang feierte der Coach met Besiktas een Turkse Meisterschaft en holte dort auch den Pokal.

Eén persoon die de Yalcin uit het huidige Schalke-Mannschaft het beste kent is Kenan Karaman. Der S04-kapitän is opgenomen in de opdracht met de 51-jaren. Het opzetstuk zorgt ervoor dat het reliëf krachtig is. Die fans waren nog nooit zo gestresst als ooit, want uiteindelijk zou de nieuwe Chef Trainer aanwezig zijn.

Der Fokus zou voor het eerst op het feest in Münster liggen. Der Revierklub zal geen deel uitmaken van de Krise-rutschen. Wij zijn hier voor meer informatie over het koningsblauw in de tafelzaalfestiviteiten.