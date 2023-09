Nach Mitternacht kommt Entwarnung: Nach stundenlangem Chaos verkehren auf allen S-Bahn-Linien in München wieder Züge. Die Deutsche Bahn hatte zuvor vorsichtig darauf hingewiesen, dass sich auch die Lage am Münchner Hauptbahnhof wieder normalisiert: „Fern- und Regionalzüge können wieder zum Hauptbahnhof fahren“, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit.

Der „normale“ Verkehr für alle Pendler und Reisenden soll nicht wieder fließen. Nach Angaben der S-Bahn muss im gesamten Streckennetz mit Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen gerechnet werden.

Der Hinweis gilt auch für den Fern- und Regionalverkehr, der am Freitagmorgen weitestgehend planmäßig laufen soll, vereinzelte Ausfälle und Verspätungen allerdings: weiterhin möglich und mit der Bahn sowieso immer möglich. In der Nacht, beispielsweise für die Verbindung zwischen München und Nürnberg, weist das Unternehmen darauf hin, dass die Züge möglicherweise nicht ausreichen und man kurz vor Fahrtantritt prüfen sollte, ob überhaupt etwas fährt.

Für alle Pendler, die es am Freitagmorgen noch einmal versuchen wollen: Wie die Züge der Münchner S-Bahn aktuell fahren, erfahren Sie unter www.s-bahn-muenchen.de/Fahren/betriebslage und ob die Züge in Bayern rollen, erfahren Sie hier : regional.bahn.de/regionen/bayern/fahrplan/aktuelle_betriebslage

Was ist passiert? Offenbar hat ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Raum München-Laim ein komplettes Querbauwerk beschädigt, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt. Infolgedessen wurde die wichtige Strecke zwischen Hauptbahnhof und München-Pasing ab Donnerstagnachmittag stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke wurden bis auf wenige Ausnahmen vollständig eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof konnte längere Zeit nicht angefahren werden. Die Folge: Chaos im und um den Hauptbahnhof, lange Schlangen vor Straßenbahnen und Taxis, genervte und verzweifelte Reisende.

Und der Zug? „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die den Passagieren entstanden sind“, hieß es am Donnerstag. Immerhin: Alle Fahrgäste, die aufgrund des Schadens an der Oberleitung ihre geplante Reise verschieben mussten können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. „Der Zuganschluss ist aufgehoben“, teilte die Bahn mit. Das Ticket ist auch bei geänderter Strecke bis zur Fahrt zum Zielort gültig. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Weitere Informationen zu möglichen Schadensersatzansprüchen finden Sie online unter www.bahn.de/service/information-buchung/fahrgastrechte.

Wer etwas Positives finden möchte: Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung sind schneller vorangekommen als geplant, es hätte schlimmer kommen können. Und überhaupt ist das Missgeschick nur deshalb passiert, weil so etwas in Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß passieren sollte. Die zweite Hauptstrecke soll die bestehende Verbindung entlasten und im Störungsfall eine Alternative bieten. Ob das im konkreten Fall geholfen hätte, ist fraglich. Der Fahrleitungsschaden ereignete sich am Pasinger Bahnhof, die neue Strecke beginnt erst in Laim und sollte zum Leuchtenbergring führen.