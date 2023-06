Es ist kurz nach neun am Donnerstagmorgen, als die „letzte Generation“ vor der Tür der Münchner Staatsanwaltschaft steht. Die Klimaaktivisten würden gerne mit jemandem von den Strafverfolgungsbehörden sprechen und Auskunft über sich selbst geben. Aber niemand antwortet auf die Gegensprechanlage, niemand öffnet. Deshalb kleben die Aktivisten einige Plakate an die Fassade und die Türen, auf denen sie erfahren, wer zum Kernteam der Öko-Gruppe gehört, die seit Monaten Straßen blockiert und die Regierungen zu mehr Klimaschutz auffordert. Dies soll eine freundliche Unterstützung für Strafverfolgungsbehörden sein, die vermuten, dass es sich bei der „letzten Generation“ um eine kriminelle Organisation handelt. Sie durchsuchte deshalb Wohnungen, lauschte Telefone und führte Gespräche mit Journalisten.

Die Aktion in der Karlstraße ist als Satire gedacht. Die Staatsanwaltschaft begründete die Abhörmaßnahmen mit dem Ziel, die Strukturen der Gruppe „aufzuklären“. Lars Werner, 31, klinischer Psychologe aus Göttingen und einer der Kerngruppen, erklärt die Botschaft der Aktion: „Es ist schon lange alles transparent gemacht, eine einfache Google-Suche würde genügen“, so die Ermittler der „Bayerischen Zentralstelle für Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus“ wissen. In der „letzten Generation“ gibt es keine verschwörerischen Strukturen.

Das Geschehen ist ruhig und fröhlich. Bald wimmelt es auf dem Hof ​​des Bürokomplexes von Polizisten, alle bleiben entspannt, einige der Uniformierten grinsen. Leute aus benachbarten Büros schauen aus den Fenstern, winken und klatschen. Der erste Beamte, der eintrifft, fragt die auf dem Boden sitzenden Aktivisten in Warnwesten, ob sie abgeklebt seien. „Wir sitzen einfach da.“ Dann stellt er sie höflich vor die Wahl: Würden sie ein paar Meter herüberkommen, um ihre Personalien aufzunehmen, oder solle man zu ihnen kommen? Es ist zehn Uhr, die Aktivisten wollen sowieso Feierabend machen, also gehen sie gerne zur Polizei und geben ihre Ausweise ab. Die Polizei berichtete später, dass sie gegen alle zehn Aktivisten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung bei nicht rückstandsloser Entfernung der Plakate, der Nötigung, weil der Hausmeister die Türen abschließt, und des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Detailansicht öffnen Volle Transparenz: Lars Werner (links) identifiziert sich als Mitglied der Kerngruppe der „Last Generation“. (Foto: Bernd Kastner)

Auf einem ihrer Transparente steht die Forderung an die Politik, Artikel 20 des Grundgesetzes zu respektieren: „Leben schützen“. Die Plakate zeigen ein Foto von Aktivisten, ein paar Screenshots von Webseiten und einen SZ-Artikel. Der freundliche Beamte von vorhin fragt, womit die Plakate geklebt wurden. Mit normalem Tapetenkleister? Nein, mit Wasser und Mehl, also Mehlkarton.

Zwischen Aktivisten und Plakaten sucht ein Sherlock Holmes mit der Lupe nach verdächtigen Schildern. Ronja Künkler hat sich als Meisterdetektivin verkleidet, sie will die Staatsanwälte bei den Ermittlungen unterstützen: „Ich suche die Kerngruppe“, sagt sie. „Es ist wirklich ein kniffliger Fall.“