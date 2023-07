„Es war ein schwerer Fehler, ich werde solche Aktionen nie wieder durchführen.“ Kai S. liegt sichtlich geknickt auf der Anklagebank vor dem Landgericht München. Er war der Pilot, der im Rahmen einer Protestaktion während der Fußball-Europameisterschaft im Juni 2021 mit einem Motorgleitschirm in die Allianz Arena geflogen war, an einem Stahlseil hängen geblieben war und beim Sturzflug zwei Zuschauer und sich selbst verletzt hatte. Bezirksrichterin Verena Kikut verurteilte den 40-jährigen Greenpeace-Aktivisten wegen vorsätzlicher Gefährdung des Flugverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 7.200 Euro. Mit 120 Tagessätzen zu je 60 Euro gilt der Mann mittlerweile als vorbestraft.

Auf jeden Fall ist das Verhandlungsthema aktueller denn je, es geht um globale Erwärmung, Klimaschutz, Aktivisten bleiben auf der Straße oder Schmierbilder. Auch Kai S. sagt, der Klimawandel sei eine echte Gefahr. „Wenn ich als Unfallchirurg in der Notaufnahme arbeite, sehe ich viele ältere Menschen mit Sturzverletzungen durch Kreislaufkollaps.“ Ganz zu schweigen von den Todesfällen durch die Hitze. „Das Ziel ist würdig“, sagte Richter Kikut, „aber es rechtfertigt nicht die Mittel.“

Konkret sei es um den EM-Sponsor VW gegangen, erklärt Kai S., der sich im Stadion mit einem Plakat „Weg zu Null“ als Klimaschützer präsentierte. Nach Ansicht von S. hält der Konzern diese Versprechen jedoch nicht ein. Er wollte dies „medienwirksam“ anprangern und von seinem Gleitschirm aus einen Ball mit der Aufschrift „Kick out Oil“ in die Arena werfen, sagt der Angeklagte. Er hatte ein kleines Zeitfenster eingeplant: Zwischen dem Ende der Nationalhymne und dem Beginn des Spiels Frankreich gegen Deutschland sollte der mit Helium gefüllte Ballon langsam auf das Spielfeld schweben. Er selbst hingegen wollte seinen Gleitschirm außerhalb des Stadions landen. „Ich hielt es für unmöglich, dass die Aktion so schiefgehen könnte, dass er Menschen gefährden und verletzen könnte.“

Um 20:55 Uhr startete er in Dirnismaning, 1,1 Kilometer von der Arena entfernt. Gleichzeitig sprach sein Bekannter Ben S. mit der Polizei in der Arena, um sie über die Aktion zu informieren – und auch, um Kai S. zu schützen. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) später sagte, hatten die Scharfschützen Kai S. im Visier Sehenswürdigkeiten sofort. Schließlich hätte es sich um einen Terroranschlag handeln können.

„Ich möchte zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Lage sein“

Kai S. flog eine Linkskurve über das Stadion, sah den Schiedsrichter und die Spieler im Mittelkreis und versuchte gleichzeitig, den daran befestigten Ballon mit einem Cuttermesser abzuschneiden. Ein „großer Arbeitsaufwand“, wie die beiden Luftfahrtexperten Hans und Stefan Rachl später sagen würden. Also: zu viel auf einmal, keine Hände mehr am Lenker. Der Bildschirm geriet in ständig wechselnde Unwucht. Der Pilot bemerkte nicht, dass er stark an Höhe verlor. Er flog direkt auf eines der über dem Stadion gespannten Stahlseile zu.

Kai S. beschleunigte, zog die Beine hoch, kam über das Seil, doch der Motorrahmen blieb stecken. Auf Videos ist zu sehen, wie der Schirm nach vorne kippt und der Schirm kurzzeitig wie ein Stein zu Boden fällt. „Ich hätte damals nicht in seiner Haut stecken wollen“, sagt Gutachter Hans Rachl. Allerdings bescheinigt er S., dass er im Notfall immer noch gut reagiert. Das Flugzeug sauste an den Zuschauerrängen vorbei, Metallteile trafen einen Tontechniker des französischen Fernsehens und einen ukrainischen UEFA-Dopingkontrollbeamten. Dieser erklärte gegenüber der Polizei, dass er zunächst dachte, das Flugzeug sei „Teil der Show“. Die Männer erlitten Prellungen, einer davon eine Platzwunde. S. kam daraufhin auf das Spielfeld und verletzte sich am Knöchel.

„Am Tag des Vorfalls versuchte er, Kontakt zu den Opfern aufzunehmen, um einen Kompromiss zwischen Täter und Opfer zu finden und sich zu entschuldigen“, sagt sein Anwalt Marco Noli. Einer der Männer akzeptierte die Entschuldigung und 3.500 Euro, der Kontakt zum anderen wurde abgebrochen. Beide Greenpeace-Schauspieler seien von der Polizei zu Hause besucht worden, die Geschichte ging durch alle Medien, seine Familie habe Morddrohungen erhalten, sagt Kai S.

Der Gleitschirm stürzte „außer Kontrolle“ ins Stadion mit 14.500 Zuschauern (Besucherzahl war Corona-bedingt reduziert). „Sie haben im Abstrakten alle gefährdet“, sagte Richterin Verena Kikut. Sie nimmt ihm das „reuige und bekennende Eingeständnis von Herzen“ ab. „Aber man kann von Glück sprechen, dass nichts mehr passiert ist.“ Der Komplize Ben S. muss wegen Beihilfe eine Geldstrafe von 3.000 Euro berappen.