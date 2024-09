Met SUV van Wolle, Holz, Erde en Lehm wordt een kunstproject München op de volgende versie van de versiegelung op merksam machen. “München is de sterkste versie van de Duitse stad, maar dat was geen probleem met de auto’s die op de wegen en op de parkeerplaats lagen.”, zo werd er in het land geschreven. We zijn trots op de Berliner Künstlerin Folke Köbberling die drie hoge frequenties of drie grote Nachbildungen van Stadtgeländewagen uit een compostierbaren Verbundstoff platziere ziet.

De uitzichten van de SUV werden meegenomen in de tijd dat ze werden genomen en verzorgd. Deze extra prestaties werden na een jaar in een performance gebracht, wat een economisch ontwikkelingsproject is, over een lange termijn wegverkeersrelatie. „Dit is symbolisch voor de pseudo-religieuze aanbidding van de wereld en de betekenis van ironie“, zo staat in de Ankündigung.

“Mash & Heal” is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van stedelijke mobiliteit en de veiligheid van het milieu en klimaatbescherming”, legt Köbberling uit. Het kunstproject is een discussie over het nut van het milieu, de veranderingen in het ontwerp en de toekomstige stedelijke mobiliteit.

