Johanneskirchen – Am Ende der Veranstaltung gab es Händeschütteln und höfliche Verabschiedungen, doch wirklich zufrieden ging keiner der Bewohner nach Hause. Das sagt zumindest Andreja Ruppert zur Informationsveranstaltung zur Tram-Nordtangente in Johanneskirchen am Donnerstag.

„Am Ende waren die Bürger sehr hilflos und traurig“, sagte der 61-Jährige. Sie selbst lebt seit 35 Jahren in diesem Teil der Stadt – und hält nicht viel vom Plan der Stadt, für den fast 150 Bäume gefällt werden müssen.

Nordtangente: 150 Bäume sollen gefällt werden, den Bewohnern gefällt das nicht

Der konkrete Plan: Die Strecke soll über die Johanneskirchner Straße bis zum S-Bahnhof Johanneskirchen führen. Hier soll eine Wendeschleife für die Straßenbahn- und Bushaltestellen entstehen.

Das Ziel: „Die rund einen Kilometer lange Strecke sorgt für eine deutliche Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs: Über den S-Bahnhof Johanneskirchen haben Fahrgäste eine gute Anbindung an das Umland und können bequem mit der S8 zum Flughafen gelangen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Straßenbahnlinie später nach Osten auszubauen – nach einem möglichen viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Daglfing – Johanneskirchen“, so die MVG.

Bau der Tram-Nordtangente in München: Anwohner kämpfen um 150 Bäume



Im Juli 2022 beauftragte der Stadtrat die Stadtwerke und die Stadtverwaltung, die Planungen für die Nordtangentenbahn im Abschnitt Johanneskirchen abzuschließen und die Baugenehmigung bei der Regierung von Oberbayern einzureichen. Doch der Plan ist noch nicht endgültig beschlossen.

Nordtangente: Vorbereitende Baumaßnahmen beginnen im September

„Das Planfeststellungsverfahren läuft noch“, erklärt Maximilian Kaltner, Pressesprecher der MVG. Dennoch werden die vorbereitenden Baumaßnahmen bereits im September dieses Jahres beginnen. Dabei werden Versorgungsleitungen neu im Erdreich verlegt und die Baustelle für den Gleisbau vorbereitet. Und es bedeutet auch, dass mindestens 145 Bäume entfernt werden müssen.

„Es ist eine gängige Vorgehensweise, dass vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, auch wenn der Beschluss des Planfeststellungsverfahrens noch nicht vorliegt“, erklärt Kaltner. Bewohnerin Andreja Ruppert kann das nicht nachvollziehen. Sie und rund 150 weitere Bewohner kamen am Donnerstagabend zur MVG-Informationsveranstaltung im Gemeindehaus St. Thomas in der Cosimastraße. „Niemand hat sich positiv geäußert“, sagte der Anwohner nach der Veranstaltung. „Es gab nur kritische Fragen.“

Bau des Nordtagens: Für 89 gefällte Bäume müssen Ersatzpflanzungen durchgeführt werden

Auch Maximilian Kaltner war vor Ort und bestätigte, dass es sehr emotional war: „Wir haben gemerkt, dass die Baumfällungen insbesondere die Anwohner getroffen haben“, sagte der MVG-Pressesprecher. Dies erlebe er häufig bei Maßnahmen dieser Art.

Die Fällungen wurden vom Amt für Gartenbau und der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt. 34 Bäume werden im Oktober gefällt, die restlichen Bäume werden voraussichtlich zum Jahreswechsel 2024/2025 gefällt. Allerdings betont Kaltner: „Insgesamt fallen 89 Bäume unter die Münchner Baumschutzverordnung. Für diese müssen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.“ Wenn man aber 50 weitere Bäume pflanzt, wären insgesamt 139 Bäume neu gepflanzt. Die vorbereitenden Maßnahmen sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein, danach soll mit dem Bau begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2025 geplant.

Andreja Ruppert argumentiert: „Abgesehen davon, dass dadurch beispielsweise der Lebensraum von Vögeln, Fledermäusen, Eichhörnchen und Insekten zerstört wird, haben wir niemanden getroffen, der den Zweck dieses Projekts versteht, zumal es sehr gute Busverbindungen zum S-Bahnhof Johanneskirchen gibt, die die Deutsche Bahn vor dem viergleisigen Ausbau der Strecke auch nicht barrierefrei machen wird.“

Zudem solle die notwendige Wendeschleife nur provisorisch betrieben und nach dem S-Bahn-Ausbau neu gebaut werden: „Das wird immens teuer!“

SWM und MVG halten das Vorhaben für notwendig

Mit der Informationsveranstaltung wollten SWM und MVG die Notwendigkeit des Projekts verständlich machen und den Bauablauf erläutern, sagt Kaltner. Doch Andreja Ruppert glaubt, dass die falschen Kontakte da waren.

Die Stadtwerke sind lediglich ausführende Partei. „Vor allem die Detailfragen, etwa zu Kosten und Nutzen, konnten die Veranstalter nicht beantworten“, sagt Ruppert.

Nordtangente sorgt für Unmut: „Das Problem ist, dass das Projekt nicht vollständig durchdacht ist“

Dem hält Kaltner entgegen und meint, offene Fragen würden gesammelt und anschließend beantwortet. Bei aller Unzufriedenheit mit den Plänen lobt Andreja Ruppert zumindest eine Tatsache: „Die Vertreter der Stadtwerke und der MVG haben sich viel Zeit für Gespräche genommen“, sagt sie. Doch sie bleibt dabei: „Das Problem ist, dass das Projekt nicht vollständig durchdacht ist.“

Kaltner sagt: „Die Stadt wächst und man muss den Überblick behalten: Wir wollen keine weiteren Staus und müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen.“ Im Prinzip steht der Mensch oft hinter dem großen Ziel, aber nicht, wenn vor der eigenen Haustür etwas passiert. „Aber das Fällen der Bäume steht nicht mehr zur Debatte. Die Beschlüsse liegen schon seit einem Jahr vor.“