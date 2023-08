In München wurde ein 12-Jähriger am letzten Schultag von etwa gleichaltrigen Mitschülern geschlagen und verletzt. Die Verbrechen wurden mit einem Mobiltelefon gefilmt. Die Polizei ermittelt, das städtische Bildungsamt spricht von einer Tat, die „fassungslos“ mache.

Es war der letzte Tag vor den Sommerferien, für viele Studierende ein Tag voller Vorfreude auf die Ferien. Ein 12-jähriges Mädchen aus einer Münchner Realschule erlebte an diesem Tag Schreckliches.

Am vergangenen Freitagmorgen ging der Zwölfjährige mit sieben anderen Leuten nach der Schule in einen Hinterhof nahe dem Heimeranplatz im Münchner Westend. So beschreibt sie es Polizei der Vorfall. Dort soll ein Streit zwischen der 12-Jährigen und einigen Mädchen geklärt werden.

„Im weiteren Verlauf kam es zu tätlichen Übergriffen auf den 12-Jährigen, überwiegend durch zwei weibliche Tatverdächtige. Der 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt“, teilte die Polizei mit Stern mit.

Mit dem Handy gefilmte Aktionen



Es wird geschätzt, dass sich die Verbrechen über einen Zeitraum von zwei Stunden ereigneten. Dabei kam es zu verbalen Beleidigungen und einzelnen Schlägen, überwiegend von zwei Tätern. „Das Opfer musste ebenfalls niederknien und sich entschuldigen, wurde aber nicht geschlagen.“ Anschließend konnte das Opfer wieder gehen.

Besonders perfide: Nach Angaben der Polizei wurden einige der Verbrechen mit Mobiltelefonen gefilmt.

„Die Videos wurden von der Polizei gesichtet“, sagte ein Polizeisprecher Stern. Die darin dargestellten Straftaten sind durchaus strafrechtlich relevant. „Soweit wir wissen, wurden die Videos bisher nicht im Internet verbreitet und wir konnten sie auch nicht in sozialen Netzwerken finden.“

Medien berichteten, dass es solche gab Zigaretten über das Opfer geäußert worden. „Aufgrund der Verletzungen des Opfers können wir nicht bestätigen, dass dem Mädchen Zigaretten ausgedrückt wurden.“

Am Nachmittag wurde Anzeige bei der Polizei in München erstattet. „Es ist eine unmenschliche Tat“, sagte der Polizeisprecher.

Bildungsressort München: Aktion „auf seine Art einzigartig“



Es wird nun gegen sieben Tatverdächtige ermittelt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um drei Männer und vier Frauen im Alter von 13 und 14 Jahren. Gegen sie wird wegen Beleidigung, Drohung, Nötigung, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. „Gefährlich, da mehrere Personen beteiligt waren.“

Das sagte der Vater des Opfers der Zeitung „tz“: „Unsere ganze Familie steht unter Schock. Meine Tochter wurde drei Stunden lang geschlagen und misshandelt.“

Die Schule des Opfers und des mutmaßlichen Täters sei eingeschaltet, wie ein Sprecher des städtischen Bildungsamtes erklärte München zum Stern erklärt. „Das Opfer wurde über einen längeren Zeitraum auf eine Weise belästigt, die sehr erschütternd und schockierend ist“, hieß es. Dieser Vorfall sei „in seiner Art einzigartig“ und es habe noch nie etwas Vergleichbares gegeben. Die betroffene Schule wollte sich nicht äußern.





Mutmaßliche Täter werden aus der Schule verbannt



Der Vater des Opfers informierte die Schulleitung über die Taten. Das Bildungsministerium betont, dass sich der Vorfall nach Schulschluss außerhalb des Schulgeländes ereignete. Die Schulleitung war am Montag vor Ort, führte die notwendigen Gespräche und schaltete auch Schulsozialarbeiter ein. Die Schulpsychologin unterbrach ihren Urlaub, um sich um das 12-jährige Opfer zu kümmern.

Die Tatverdächtigen seien auch mit ihren Eltern in der Schule gewesen und hätten mit der Schulleitung gesprochen, so der Sprecher des Bildungsdezernats. Sie seien „große Sorge“. Die Schule informierte nach der Anzeige der Straftaten die Polizei.

Ob die mutmaßlichen Täter von der Schule verwiesen werden, werde noch geprüft, sagte der Sprecher. „Darüber wird aber ein Disziplinarausschuss entscheiden. Nach den Sommerferien wird der Ausschuss zusammentreten und darüber beraten.“ Bis dahin galt Hausverbot.

Ähnliche Tat im Februar in Schleswig-Holstein



„An jeder Schule gibt es immer wieder Streit zwischen Schülern und natürlich gibt es auch generell Streit zwischen Jugendlichen, vor allem außerhalb der Schule“, so der Sprecher weiter. Aus Sicht des Fachbereichs sind die Ursachen von Konflikten vielschichtig und betreffen junge Menschen aller sozialen Schichten. Die Ursachen dafür lägen sehr oft in sozialen Netzwerken, in Ausgrenzung und Beleidigungen, „wie in diesem Fall“. In den meisten Fällen werden auftretende Konflikte schnell beigelegt.

Trotz laufender und guter Aufklärungsarbeit sei es „wirklich schrecklich“, dass es zu solchen Taten gekommen sei, sagte der Sprecher.

Das hat der Schulleiter gesagt „Süddeutsche Zeitung“: „Es ist so grausam und brutal, so etwas habe ich in 25 Jahren Schulzeit noch nicht gesehen.“ Einige der mutmaßlichen Täter kämen aus „schwierigen Verhältnissen“, seien aber bislang nicht durch ihre Gewaltbereitschaft aufgefallen. Nach Angaben des Schulleiters möchte das 12-jährige Opfer in der Schule bleiben.

Der Vorfall in München erinnert an eine Tat in der Schleswig-Holsteinischen Heide im Februar dieses Jahres. Die Stern gemeldet. Damals wurde ein 13-jähriges Mädchen von Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren geschlagen und gedemütigt. Die Verbrechen wurden auch mit einem Mobiltelefon gefilmt und im Internet verbreitet. Die Ereignisse lösten bundesweit Entsetzen aus. Die Täter wurden im Juni von einem Gericht verwarnt und zu gemeinnütziger Arbeit und einem Anti-Gewalt-Training verurteilt.