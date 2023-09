Müll, Trunkenheit, Kriminalität: Wut der Bewohner über Flüchtlingsunterkunft

Seit der Inbetriebnahme von Hamburgs größter Flüchtlingsunterkunft am Überseering leiden die Bewohner unter nächtlichem Lärm und vielen Glasflaschen und Verpackungsmüll auf den Straßen und Grünflächen. Sogar Fäkalien landen in ihren Gärten. Wie soll es am Standort weitergehen?

Derzeit leben 1.200 Flüchtlinge aus der Ukraine im ehemaligen Postbankgebäude am Überseering. Es ist eine kleine Minderheit, die derzeit Ärger macht, da sind sich alle einig – aber das macht es nicht besser.

„Auf dieser Strecke ist es besonders schlimm“, sagt eine 32-jährige Anwohnerin, die mit ihrem 16 Monate alten Kind auf dem Überseering unterwegs ist. „Die Leute reißen die Süßigkeitenpakete auf, die sie im Penny gekauft haben, und werfen den Müll auf den Rasen. Und wegen des zerbrochenen Glases habe ich große Angst um mein Kind.“

Nachbarn beschweren sich über Lärm durch Flüchtlinge

Tatsächlich gibt es auf den Straßen rund um das Gebäude viele Flaschen. Es gibt Tüten mit Chips und Getränken, Eisbeutel, Zigarettenkippen und sogar ein kaputtes Fahrrad.

Auch Gastronom Giorgio Freitas vom einzigen Restaurant in der City Nord, „Pepe Nero“, leidet unter der Situation. Die Terrasse liegt direkt am Gehweg. „Manchmal kommen Leute mit fünf oder sechs Kindern an meine Tische und betteln die Gäste an. Das hat bei mir bereits zu Umsatzeinbußen geführt.“ Er spricht vor allem von jungen Männern. In der Unterkunft leben etwa je zur Hälfte Männer und Frauen – nach Angaben der Sozialbehörde handelt es sich dabei ausschließlich um Menschen aus der Ukraine.

Rund um das Grundstück liegt viel Müll herum. Patrick Sun Rund um das Grundstück liegt viel Müll herum.

Die Flüchtlingsunterkunft wurde im Frühjahr 2023 in Betrieb genommen und wird voraussichtlich bis September 2026 bestehen bleiben. Eine Kommunikation der Beteiligten untereinander wäre daher dringend erforderlich. Das Sozialamt hat das Problem erkannt: „Wir nehmen die Beschwerden der Bewohner sehr ernst.“

Nachbarin Marga Pogge (84) wird bald der Kragen platzen. „Die Flüchtlinge rennen schreiend vor unser Haus. Nachts feiern sie und lassen Bierflaschen herumliegen. Ich habe vor kurzem angefangen, den Müll selbst einzusammeln, weil er so groß geworden ist“, sagt der 84-Jährige, der seit 40 Jahren dort lebt.

Marga Pogge (84) wohnt direkt neben der Flüchtlingsunterkunft. Der Lärm und der Dreck werden sie bald überwältigen. Patrick Sun Marga Pogge (84) wohnt direkt neben der Flüchtlingsunterkunft. Der Lärm und der Dreck werden sie bald überwältigen.

Auch im „Penny“ neben dem Restaurant von Giorgio Freitas gibt es Berichte über Diebstähle. Die Polizei verzeichnet seit letztem Jahr einen leichten Anstieg der Einsatzzahlen in der Region. Aber: „Insgesamt liegt die Zahl der Einsätze noch im unteren zweistelligen Bereich.“

„Aufgrund der gestiegenen Vorkommnisse gibt es keine Hinweise darauf, dass es durch den Einzug der neuen Bewohner in die Unterkunft tatsächlich zu weiteren Straftaten kommt oder in diesem Zusammenhang registriert wird“, sagte ein Sprecher auf MOPO-Anfrage.

Wut über Unterbringung von Flüchtlingen in Hamburg

Sie sind sich jedoch der Abfallproblematik bewusst und stehen in engem Kontakt mit dem Landratsamt. Zudem reagieren sie auf Beschwerden mit verstärkter Polizeipräsenz und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Viele Bewohner beschweren sich auch bei Einrichtungsleiter Michael R. (41). „Es geht um Lärm und Schmutz“, sagt er. „Statt wie bisher alle vier Wochen muss ich jetzt jede Woche den Mülleimer auf dem Spielplatz leeren. Und leider wirft dort nicht jeder seinen Müll rein.“ Er berichtet von abscheulichen Funden: „An einem Grünstreifen wurden menschliche Fäkalien gefunden“, berichtet er. „Das Toilettenpapier war noch da.“

So wollen die Sozialbehörden mit dem Problem umgehen

Seine Meinung: „Ich kann verstehen, dass die Anwohner verärgert sind. Sie werden bereits durch die vielen Baustellen belastet. Flüchtlinge müssen noch stärker für das Problem sensibilisiert werden.“

Einrichtungsleiter Michael R. (41) bekommt in letzter Zeit vermehrt Beschwerden zu hören. Patrick Sun Einrichtungsleiter Michael R. (41) bekommt in letzter Zeit vermehrt Beschwerden zu hören.

Genau das planen die Sozialbehörden und das DRK. „Es gibt klare Regeln für das Zusammenleben. Diese müssen eingehalten werden. Müll gehört in den Papierkorb, Ruhe- und Nachtzeiten sind einzuhalten, kriminelles Verhalten ist inakzeptabel und wird konsequent angezeigt und strafrechtlich verfolgt. „Unsere Unterkunftsleitung wird dafür sorgen, dass dies am Standort Überseering geschieht“, sagt der Sprecher der Sozialbehörde auf MOPO-Anfrage.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Bis zu 1.500 Flüchtlinge sollen hier einziehen

„Das DRK, der Sicherheitsdienst und Fördern & Wohnen stehen der Nachbarschaft über ein Feedbackmanagement ständig zur Verfügung“, heißt es weiter. „Beschwerden wird konsequent nachgegangen.“ Es werden zusätzliche Mülleimer aufgestellt und Angebote wie Kinderbetreuung, Sport, Alphabetisierung und Sprachkurse geschaffen.

Unterdessen will Einrichtungsleiter Michael R. eigene Schilder in verschiedenen Sprachen anbringen, die auf das Brauchtum hinweisen. „Vielleicht reicht das ein bisschen“, sagt er.