Mühe, sich zu konzentrieren? Probieren Sie Videospiele aus

Arbeitsgedächtnis – die Fähigkeit, Informationen lange genug zu behalten, um sie nutzen zu können – ist ein Schlüssel zum Erfolg in Schule, Beruf und Alltag. Wie die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, ist es eine übergeordnete Exekutivfunktion, was bedeutet, dass die beiden Prozesse einige der gleichen neuronalen Netzwerke in den gleichen Teilen des Gehirns teilen. Nicht zufällig sind Arbeitsgedächtnisdefizite eines der Kennzeichen von ADHS.

Das war der Schwerpunkt für Gazzaley und sein Spieleentwicklungsteam an der UCSF, als sie ihre ersten Ergebnisse in veröffentlichten eine wegweisende Studie im Jahr 2013.

Medikamente können sicherlich helfen.

Aber das tut es auch Videospiele spielen, laut einer kürzlich veröffentlichten Studie. Neun- und Zehnjährige, die mehrere Stunden am Tag kommerzielle Videospiele spielten, hatten ein besseres Arbeitsgedächtnis und eine bessere Reaktionshemmung – Halten Sie sich inne, bevor Sie sich von einer Ablenkung ablenken lassen – als Kinder, die nie gespielt haben.

Glücklicherweise müssen Kinder nicht mehrere Stunden am Tag spielen, um Vorteile zu erzielen.

„Wir haben in so ziemlich allem, was wir untersucht haben, lineare Effekte gesehen“, sagt er Bader Chaarani, PhDAssistenzprofessor für Psychiatrie an der University of Vermont und Hauptautor der Studie.