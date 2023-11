„Müdigkeit“ in der Ukraine herrscht in Europa, erzählt Meloni russischen Scherzanrufern – POLITICO

Die europäischen Staats- und Regierungschefs seien „müde“ des Krieges in der Ukraine, sagte die italienische Premierministerin Giorgia Meloni in einem Telefonat mit zwei russischen Scherzen – sie dachte, sie spreche mit Beamten der Afrikanischen Union.

Meloni informierte das Paar darüber, dass die „Müdigkeit“ durch den Krieg ihren Höhepunkt erreichte.

„Ich sehe, dass es eine große Müdigkeit gibt, ich muss ehrlich sagen, von allen Seiten“, sagte sie. „Wir stehen kurz vor dem Zeitpunkt, an dem jeder versteht, dass wir einen Ausweg brauchen.“

Der Ton des Anrufs, der im September stattfand, wurde am Mittwoch vom russischen Comedy-Duo Vovan und Lexus online veröffentlicht, dessen bürgerliche Namen Vladimir Kuznetsov und Alexei Stolyarov sind. Ihnen wird vorgeworfen, als „Kreml-freundliches Instrument der Informationskriegsführung“ zu agieren, indem sie hochrangige Westler ins Visier nehmen, die sich seit der russischen Invasion in der Ukraine gegen Moskau ausgesprochen haben.

Melonis Büro sagte in einer Erklärung, es „bedauere“, dass sie „von einem Betrüger getäuscht“ worden sei, der sich als Chef der Exekutive der Afrikanischen Union, einem 55-köpfigen Block, ausgegeben habe.

Es wurde erklärt, dass der Anruf am 18. September im Vorfeld von Treffen mit afrikanischen Führern bei der UN-Generalversammlung stattgefunden habe.

Das durchgesickerte Gespräch findet statt, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen aufgefordert hat, in seiner Unterstützung für die Ukraine nicht nachzulassen. Er sagte diese Woche, das „Schrecklichste“ sei, dass sich einige auf der Welt an den Krieg in der Ukraine gewöhnt hätten.

„Die Erschöpfung durch den Krieg rollt wie eine Welle voran“, sagte er in einem Interview mit Time. „Man sieht es in den Vereinigten Staaten, in Europa. Und wir sehen, dass es für sie, sobald sie ein wenig müde werden, wie eine Show wird: ‚Ich kann mir diese Wiederholung nicht zum zehnten Mal ansehen.‘“

Doch Meloni sprach in dem 13-minütigen Telefonat über mehr als nur die Ukraine: Sie kritisierte auch internationale Partner dafür, dass sie nicht genug im Bereich Migration tun.

„Sie sind sich alle einig, dass nur Italien dieses Problem alleine lösen muss“, sagte sie. „Das ist eine sehr dumme Denkweise.“

Meloni ist nicht der erste hochrangige Politiker, der auf solche Unfug hereingefallen ist. Anfang des Jahres wurde die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel von dem Paar getäuscht, das vorgab, der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu sein. Sie haben auch den ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und den Sänger Elton John erwischt.