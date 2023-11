MTA-Bus hat in der Innenstadt von Baltimore eine Person tödlich getroffen

Ein Bus der Maryland Transit Administration hat am Sonntag in der Innenstadt von Baltimore eine Person angefahren und getötet. Die Stadtpolizei teilte 11 News mit, dass der Bus gegen 18:12 Uhr an der Kreuzung der Straßen East Pratt und Light Street einen 31-jährigen Mann auf einem Roller angefahren und getötet habe .Die Straßen Light und Pratt im Inner Harbor wurden gesperrt. Zeugen sagten gegenüber 11 News, dass der Bus einen Mann auf einem Roller angefahren habe, bevor er gegen die Stange prallte. Beamte der Feuerwehr von Baltimore teilten 11 News mit, dass der angefahrene Mann unter dem Lichtmast eingeklemmt worden sei. Amara Williams, eine Zeugin, sagte, er sei zum Zeitpunkt des Unfalls mit Freunden am Inner Harbor gewesen. „Ich habe gesehen, dass ein Bus eingestiegen war „Bei einem Unfall landete der Lichtmast auf dem Jungen. Er fiel vom Roller und wurde vom Roller getroffen, und der Lichtmast fiel ihm auf den Kopf“, sagte Williams. Nach Angaben der Behörden erlitten zwei weitere Personen nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Als Ergebnis teilte die Maryland Transit Administration mit, dass die folgenden Buslinien umgeleitet werden:54: State Center – Carney/Hillendale67: Innenstadt – Marley Neck71: Innenstadt – Patapsco Station76 : CCBC – Downtown94: Fort McHenry – Sinai HospitalCityLink BRAUN: Overlea – DowntownCityLink GRÜN: Downtown – TowsonCityLink MARINEBLAU: Mondawmin – DundalkCityLink GELB: Mondawmin – PatapscoEs waren keine weiteren Informationen sofort verfügbar. Jeder mit Informationen wird gebeten, die Polizei unter 410-396-2606 anzurufen oder Metro Crime Stoppers unter 866-7LOCKUP.

Ein Bus der Maryland Transit Administration hat am Sonntag in der Innenstadt von Baltimore eine Person angefahren und getötet. Die Stadtpolizei teilte 11 News mit, dass der Bus gegen 18:12 Uhr an der Kreuzung der Straßen East Pratt und Light Street einen 31-jährigen Mann auf einem Roller angefahren und getötet habe. Die Straßen Light und Pratt im Inner Harbor wurden gesperrt. Zeugen sagten gegenüber 11 News, dass der Bus einen Mann auf einem Roller angefahren habe, bevor er gegen die Stange prallte. Beamte der Feuerwehr von Baltimore teilten 11 News mit, der angefahrene Mann sei unter dem Lichtmast eingeklemmt worden. Amara Williams, ein Zeuge, sagte, er sei zum Zeitpunkt des Absturzes mit Freunden im Inner Harbor gewesen. „Ich habe gesehen, dass ein Bus einen Unfall hatte und der Lichtmast auf dem Jungen landete. Er war vom Roller gefallen und vom Roller getroffen worden, und der Lichtmast fiel ihm auf den Kopf“, sagte Williams. Nach Angaben der Behörden erlitten zwei weitere Personen nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Maryland Transit Administration werden die folgenden Buslinien umgeleitet: 54: State Center – Carney/Hillendale

67: Innenstadt – Marley Neck

71: Innenstadt – Bahnhof Patapsco

76: CCBC – Innenstadt

94: Fort McHenry – Sinai-Krankenhaus

CityLink BRAUN: Overlea – Innenstadt

CityLink GRÜN: Innenstadt – Towson

CityLink NAVY: Mondawmin – Dundalk

CityLink GELB: Mondawmin – Patapsco Weitere Informationen waren zunächst nicht verfügbar. Jeder, der Informationen hat, wird gebeten, die Polizei unter 410-396-2606 oder Metro Crime Stoppers unter 866-7LOCKUP anzurufen.

MTA-Bus hat in der Innenstadt von Baltimore eine Person tödlich getroffen



Gn En Head