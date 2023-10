MSVg aktiv bei der DM und EM

Kürzlich nahm die Seifenkistenabteilung des Motorsportvereins, MSVg Gerolzhofen, an der Deutschen und Europameisterschaft der Seifenkisten im saarländischen Piesbach teil. Die aktiven Piloten waren Pauline und Finn Haub, Leander Schmincke und Sarah Brandt.

Auch vier Mitglieder der MSVg halfen bei der Organisation vor Ort. Hans Reinstein, der für die technische Prüfung zuständig war, wurde im Team von seiner Frau Marianne und Konrad Haub unterstützt. Winfried Haub organisierte die Fahrradverteilung.

Am Freitagnachmittag haben die Seifenkisten aller Klassen die technische Abnahme erfolgreich bestanden. Die montierten Räder wurden vorher eingezeichnet, das ist bei Meisterschaften die Regel. Am Abend fand die Eröffnungsfeier zur Begrüßung der 50 Seifenkistenpiloten statt.

Der Renntag am Samstag begann mit technischen Problemen. Die Zeitmessung auf Strecke zwei, der zweispurigen Rennstrecke, funktionierte nicht. Das Rennen musste im Einzelstartverfahren ausgetragen werden. Aufgrund dieses Zeitverlusts wurde das Programm so gestrafft, dass es in beiden Meisterschaften nur noch zwei statt vier Rennen gab.

Auf der anspruchsvollen Strecke, die mit einer Rechtskurve begann, die innen auf der vermeintlichen Ideallinie sehr rau, außen aber glatt war, trafen die Piloten die erste grundsätzliche Entscheidung, wie sie die Strecke angehen sollten. Nach einer kurzen Geraden ging die Strecke in eine Rechts-Links-Kombination über, ging dann in einen leichten, glatten, asphaltierten Anstieg über und endete im Zielbereich.

Die drei Junioren erreichten folgende Plätze: Sarah Brandt DM 1 und EM 2, Finn Haub DM 11 und EM 8, Pauline Haub DM 12 und EM 10. Leander Schmincke, belegte bei der DM in der Seniorenklasse den 4. Platz und hatte nur eine Minimalnote Podestplatz, wegen einer Hundertstelsekunde verpasst. Bei den Europameisterschaften erreichte er den 8. Platz.

Alle Piloten hatten viel Spaß und freuen sich auf das nächste Heimrennen 2024 in Gerolzhofen, zu dem wir alle Interessierten herzlich einladen. Wir freuen uns auf alle Piloten und unterstützen Sie bei der Vermittlung von Seifenkisten, auch leihweise.

Von: Evi Schmincke (Ehrenamtliche, MSVg)