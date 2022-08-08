MPV.. هذه هي أنجح السيارات المخصصة لـ7 ركاب في مصر



من فئات السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر، السيارات المخصصة لـ7 ركاب، والتي تعرف تجاريا باسم سيارات MPV.

هذه السيارات، كشف تقرير طرحه مجلس AMIC لمعلومات سوق السيارات عن معدل مبيعاتها في مصر، منذ بداية عام 2022 الجاري.

إكسباندر



وجاء في مقدمة القائمة التي أعلن عنها تقرير AMIC، طراز ميتسوبيشي إكسباندر، الذي بيعت منه في السوق المصرية في النصف الأول من العام 2022 ما يصل لـ760 سيارة.

هذا الطراز بنسخته الحالية، يعمل بمحرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصانا، بعزم دوران 141 نيوتن/ متر.

أرتيجا



ضمت القائمة أيضا طراز سوزوكي أرتيجا، الذي بيعت منه في السوق المصرية في النصف الأولى من العام ما يصل لـ 618 سيارة.

هذا الطراز المخصص لسبعة ركاب بنسخته الحالية، يعمل بمحرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصانا، بعزم دوران 138 نيوتن/ متر.

روميون



وأيضا طراز تويوتا روميون، الذي بيعت منه في السوق المصرية في النصف الأول من عام 2022 ما يصل لـ 222 سيارة.

هذا الطراز المخصص لسبعة ركاب بنسخته الحالية، يعمل بمحرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصانا، بعزم دوران 138 نيوتن/ متر.