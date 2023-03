Wochenlang werd gespeeld door Vater von Magdeburgs Fußball-Profi Kai Brünker. Dan komt het gezinsvertrouwen tot uiting in de 61-jarige leeftijd. In een Instagram-post verabscheerdet sich Kai Brünker nun.

Met bewegende Worten hat sich der Fußballer Kai Brünker von seinem Vater verabschiedet. Dirk Brünker oorlog ben 23. December 2022 in seinem Heimatort Villingen-Schwenningen verschwunden. Am vergangenen Donnerstag wurde dann eine mannliche Leiche in einem Fluss in Donaueschingen entdeckt. Die Obduktion am Freitag bestätigte, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Dirk Brünker acteerde.

Die Polizei teilte mit, sie gehe bei dem Todesfall von onem Unglück aus. Kai Brünker, derzeit beim 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga spielt, wandte sich nun op Instagram een ​​seine “Lieben Freunde und Unterstützer”. In een lange tijd, der von mehreren Schwarz-weiß-Bildern ist, bedankt er sich für die Unterstützung in den zurückliegenden Wochen, ausdrücklich auch bei der Kriminalpolizei. Het is mogelijk dat dergelijke actie wordt ondernomen door Wasser en door het Land.

“Het is zo, als we een grote ballast van ons overkomen. Endlich haben wir unseren Papa, Ehemann und Opa zurück”, schrijft Brünker. Der Schmerz sitze sehr tief, but non sei die Familie endlich whoder vereint.

Ruhe in Frieden

Ausdrücklich wendet er sich noch einmal en seinen verstorbenen Vater. “Papa, du hast mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin! Ich bin dir für alles dankbar”, schrijft de 28-jarige Stürmer. “Wir were dich für immer vermissen, aber niemals vergessen. In unseren Herzen lebst du für immer weiter. Ruhe in Frieden Papa, du warst ein ganz Großer!”, aldus Brünker.

Dirk Brünker was 61 jaar oud, hij was in de buurt van Jugend en Falls Fußball-spel, onder andere bij SC Freiburg. Der 1. FC Magdeburg druckte op Twitter seine Anteilnahme aus, en teilte mit, dass Kai Brünker vorläufig nicht für den Verein auflaufen droeg. Wegen des Todes seines Vaters droegen er bis auf Weiteres im Kreise seiner Familie weilen.