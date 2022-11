Mounties verhaften drei Männer nach einer Entführung und einer Reihe von Schießereien in Merritt, BC

Drei Männer sind in Gewahrsam und stehen vor Schusswaffen und Geiselnahmen, nachdem RCMP sagte, eine Person sei am Freitag in Merritt, BC, entführt worden

Die Polizei sagt, die Entführung stehe im Zusammenhang mit zwei Schießereien Anfang dieser Woche in der Gemeinde. Bei keiner der Schießereien wurden Verletzungen gemeldet, aber die Polizei sagte, sie glaube, dass alle Schüsse gezielt abgefeuert wurden.

„In letzter Zeit hat es in unserer Gemeinde eine dreiste Missachtung der öffentlichen Sicherheit gegeben, und wenn diese Personen von unseren Straßen verschwinden, wird dies hoffentlich ein Sicherheitsgefühl in der Gemeinde wiederherstellen“, sagte Sgt. Josh Roda in einer Erklärung am Samstag.

Die Festnahmen am Freitag erfolgten, nachdem Beamte einen Schuss an einem Ort im Südwesten der Stadt gehört hatten. Die Polizei verfolgte schließlich eine Limousine, die von der Gegend zu einem Haus in der Nähe raste.

Laut RCMP hat ein Notfallteam geholfen, ein Haus zu räumen, um nach Verdächtigen zu suchen. Die Verdächtigen versuchten zu fliehen, wurden jedoch festgenommen, während das Opfer der Entführung laut Mounties unverletzt aufgefunden wurde.

Braeden Shane Drake, Mark Ethan Giesbrecht und William Joseph Lavoie wurden laut der Erklärung wegen Geiselnahme mit einer Schusswaffe und des Betretens eines Wohnhauses ohne rechtmäßige Entschuldigung angeklagt, um eine strafbare Handlung zu begehen.

Wie die Polizei mitteilt, befinden sich die drei weiterhin in Haft. Gerichtsakten zufolge ist ihr nächster Auftritt in Kamloops für Montag geplant.

„Sehr verwirrend“

Der Bürgermeister von Merritt, Michael Goetz, hat seine Woche damit verbracht, sich von RCMP über die Schießereien in der Gemeinde mit rund 7.000 Menschen zu informieren.

„Es ist sehr verwirrend, ich muss ehrlich zu Ihnen sein“, sagte er am Samstag.

Er sagt, er sei überrascht, die Gewalt in seiner Gemeinde zu sehen, aber auch nicht schockiert, dass es in seiner Stadt zu gezielten Vorfällen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel gekommen sei.

„Ich denke, jede Gemeinde in Westkanada oder dieser Provinz sollte sich bewusst sein, dass dies jederzeit und jederzeit passieren kann, so wie der Drogenhandel und alles läuft. Ich denke, das könnte überall passieren.“

Am Freitag sagte er, eine Reihe von Polizeifahrzeugen seien in einem Gebiet der Stadt zusammengekommen. Andere Community-Mitglieder teilten CBC News Aufnahmen mit, die Beamte mit Gewehren und Helmen zu zeigen schienen. Berichten zufolge blieben die Beamten stundenlang.

Goetz sagte, einige Mitglieder seiner Gemeinde seien von der Polizei angewiesen worden, drinnen zu bleiben und sogar darauf vorbereitet zu sein, aus ihren Häusern evakuiert zu werden.

Die Schießereien am Freitagmorgen erfolgten nach mehreren Berichten über Schüsse am Dienstag an verschiedenen Orten.

Goetz sagte, RCMP habe ihm mitgeteilt, dass am Dienstag etwa 100 Schuss an drei verschiedenen Orten abgefeuert wurden, darunter das Coldwater-Reservat und entlang der Mamet Lake Road.

„Sei wachsam, sei vorsichtig“

Mounties haben noch keinen Grund oder Motiv für die Gewalt und Entführung angegeben.

Goetz lobt das RCMP für seine Arbeit während der ganzen Woche. Er bat die Gemeindemitglieder, alles Verdächtige der Polizei zu melden.

Einigen Bewohnern von Merritt wurde von der Polizei gesagt, sie sollten drinnen bleiben und sich sogar darauf vorbereiten, aus ihren Häusern evakuiert zu werden. (Eingereicht)

„Sei wachsam, sei vorsichtig und wir werden das durchstehen, es ist nur eine wirklich seltsame Zeit“, sagte er.

Die Polizei sucht noch nach Hinweisen im Zusammenhang mit den Schießereien.