Mount Marapi-vulkaan: meer lichamen gevonden na verrassende uitbarsting

BATU PALANO, Indonesië (AP) – Reddingswerkers die de gevaarlijke hellingen van de Indonesische vulkaan Mount Marapi doorzochten, vonden meer lichamen onder de klimmers die twee dagen geleden door een verrassende uitbarsting werden getroffen, waardoor het aantal bevestigde en vermoedelijke doden op 23 is gekomen.

Meer dan 50 klimmers werden gered na de eerste uitbarsting op zondag, en van elf anderen werd aanvankelijk bevestigd dat ze dood waren. Een nieuwe uitbarsting maandag spuwde een nieuwe uitbarsting van hete as tot wel 800 meter hoog de lucht in en stopte tijdelijk de zoekoperaties.

De laatste lichamen werden niet ver van de plaats van de uitbarsting gevonden, naar schatting slechts een paar meter verderop, zei Edi Mardianto, plaatsvervangend politiechef in de provincie West-Sumatra. De lichamen van vijf klimmers zijn geborgen, en 18 worden verondersteld dood te zijn omdat ze zo dicht bij de uitbarsting van hete gassen en as waren.

“De rest die we willen evacueren zijn 18 en we verwachten dat ze niet meer in leven zijn. Het team zal evacueren en hen morgen of vandaag naar het ziekenhuis brengen om geïdentificeerd te worden”, zei Mardianto dinsdag.

De reddingswerkers kampen met slecht weer en terreinbeperkingen, omdat de schurende wind hitte van de uitbarstingen met zich meebrengt.

Een video vrijgegeven door de Search and Rescue Agency van West Sumatra liet zien dat reddingswerkers een gewonde klimmer op een brancard van de berg evacueerden en in een wachtende ambulance brachten om naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Marapi is sinds 2011 op het derde hoogste van vier alarmniveaus gebleven, een niveau dat duidt op bovennormale vulkanische activiteit, waardoor klimmers en dorpelingen binnen een straal van 3 kilometer (1,8 mijl) van de piek verboden zijn, volgens het Indonesische Centrum voor Volcanologie en Geologische Rampenbestrijding.

Klimmers mochten alleen onder de gevarenzone komen en moesten zich bij twee commandoposten of online registreren. Lokale functionarissen erkenden echter dat veel mensen mogelijk hoger zijn geklommen dan toegestaan ​​en dat er ook bewoners in het gebied hadden kunnen zijn, waardoor het aantal mensen dat door de uitbarsting was gestrand onmogelijk te bevestigen was.

Marapi spuwde tijdens de uitbarsting van zondag dikke kolommen as tot wel 3.000 meter hoog uit en hete aswolken verspreidden zich over meerdere kilometers (mijl). Nabijgelegen dorpen en steden waren bedekt met tonnen vulkanisch puin dat het zonlicht blokkeerde, en de autoriteiten adviseerden mensen om indien mogelijk maskers en brillen te dragen om zichzelf tegen de as te beschermen.

Ongeveer 1.400 mensen wonen op de hellingen van Marapi in Rubai en Gobah Cumantiang, de dichtstbijzijnde dorpen op ongeveer 5 tot 6 kilometer (3,1 tot 3,7 mijl) van de top.

Marapi stond bekend om zijn plotselinge uitbarstingen die moeilijk te detecteren zijn, omdat de bron ondiep is en zich dichtbij de top bevindt, en de uitbarstingen niet worden veroorzaakt door diepe beweging van magma, wat trillingen veroorzaakt die worden geregistreerd op seismische monitoren.

Marapi is actief sinds een uitbarsting in januari waarbij geen slachtoffers vielen. Het is een van de meer dan 120 actieve vulkanen in Indonesië, die gevoelig zijn voor seismische onrust vanwege de ligging aan de Pacifische ‘Ring van Vuur’, een boog van vulkanen en breuklijnen die het Pacifische bekken omringen.

___

Associated Press-schrijver Edna Tarigan in Jakarta heeft bijgedragen aan dit rapport.