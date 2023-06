DDie deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam sind in den sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt worden, nachdem sie zum Auftakt der EM das Elfmeterschießen verschossen hatten. „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche. Wenn wir verlieren, kommen diese Affenkommentare. Jessic hat es verstanden, ich habe es verstanden. So etwas gehört einfach nicht in den Fußball“, sagte der 18-jährige Moukoko nach der deutschen Mannschaft 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen Israel zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft.

Sowohl der Dortmunder als auch Ngankam von Hertha BSC verschossen im Spiel am Donnerstagabend in Georgia jeweils einen Elfmeter. Für Titelverteidiger Deutschland reichte es zum Turnierstart nur zu einem Unentschieden.

„Das ist eine Absurdität“

„Wir schießen nicht extra, wir versuchen, der Mannschaft zu helfen. „Wenn man solche Nachrichten bekommt, ist das widerlich“, sagte Moukoko, der in Kamerun geboren wurde. „Diesmal tat es weh.“ Kein Spieler verschoss einen Elfmeter.“ Moukoko berichtete, er sei immer wieder mit solchen Kommentaren konfrontiert worden. „Langsam genug. Es ist an der Zeit, dass dem ein Zeichen gesetzt wird“, forderte er.

Auch Nationaltrainer Antonio Di Salvo verurteilte die Angriffe. Man könne nicht alles im Internet kontrollieren, aber es müsse „auf jeden Fall eine Strafe geben. Das ist absurd.“ Der Trainer verteidigte seine Spieler. „Das sind Jungs, die gerne für Deutschland spielen, die Deutsche sind und alles für das Land geben“, sagte Di Salvo. Deshalb sei er persönlich schockiert und enttäuscht gewesen. „Jede Art von Rassismus und Diskriminierung ist das.“ „In der untersten Schublade funktioniert das überhaupt nicht“, stellte er klar.