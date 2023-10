Auch Borussia Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko begründete seine überzeugenden Leistungen in der U21-Nationalmannschaft mit dem Vertrauen von Trainer Antonio Di Salvo. „Das tut mir sehr gut. Am Ende sieht man, dass ich hier richtig bin. Letztlich geht es auch um Vertrauen. „Der Trainer vertraut mir und das werde ich zurückgeben“, sagte der 18-Jährige nach dem gestrigen 3:2 (1:1)-Sieg gegen Bulgarien in Sofia. Moukoko führte die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit drei Toren zum Sieg.

Damit erhöhte das Toptalent seine Torquote in der U21 auf elf Tore in neun Spielen. Moukoko hatte bereits beim 3:0-Sieg zum Auftakt der EM-Qualifikation im Kosovo zwei Tore erzielt. „Die Jungs suchen mich immer im Strafraum, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Der Stürmer muss die Tore schießen, das habe ich heute geschafft“, sagte Moukoko bei ProSieben Maxx. „Wenn ich im Strafraum bin, weiß ich, wo das Tor ist.“

Beim BVB unter Trainer Edin Terzic kam Moukoko in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur zu sechs Einwechseleinsätzen, in der Bundesliga war er bislang noch an keinem Tor beteiligt. „Ich denke, dass ich im Verein nicht anders arbeite als Edin“, sagte Di Salvo. „Ich rede viel mit Mouki, wir üben Qualifikationen, wir haben einfach eine gute Bindung.“

Der U21-Trainer verwies auf die Konkurrenzsituation in Dortmund, wo mit den Nationalspielern Niclas Füllkrug und Sébastien Haller hochkarätige Alternativen im Kader im Angriffszentrum stünden. „Deshalb spielt er im Moment weniger“, sagte Di Salvo. „Ich habe ihm gesagt, er solle das Beste aus seiner Zeit hier machen und dass es ein Privileg sei, für die U21 zu spielen. Die Torquote zeigt, dass er sich hier äußerst wohl fühlt und uns bei den Toren hilft.“ (dpa)