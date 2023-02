Bekijk de video: Een motorradhose met geïntegreerde airbag – More Sicherheit bei Unfällen.

Jedes Frühjahr begint het motorradsaison: sobald sterven de temperaturen stijgen, vallen de Zahl der Motorrad-Unfälle.

Laut Statista verunglückten im Jahr 2021, über 24 Tausend Motorradfahrer allein in Deutschland.

Die Gefahr, sich as Motorradfahrer schwer zu verletzen, ist durch den vergleichsweise smallen Schutz sehr hoch.

Eine mit Airbags ausgestattete Hose soll das Verletzungsrisiko reduzieren.

Ze worden getest op windsnelheden tot 70 km/u. Bij een val kan het Sturz-Warn-System Rechtzeitig Airbags en de Oberschenkeln, Knie, Hüfte en am Hintern auf.

Een austauschbare CO2-patrone zorgt ervoor dat de schützenden Luftkissen aufspringen en einen Sturz abfedern.

Die Hose, der Marke “Mo’cycle” kost 472 Euro en komt pas in 2023 op de Markt.

Het is mogelijk om Jacken, Westen en andere slangen op de markt te vergelijken, maar hier gaan beide om de eerste Airbag-slang, die door het ontwerp heen is.

Die Idee is hierbei nicht nur die Beine, zonder ebenfalls das Steißbein zu schützen.

Übliche Motorradhosen Verfügen nur über Knie- of Hüftprotektoren.

Voor Erfinder Moses Shahrivar een probleem, dat is de vraag of de slang in jeans-optik met verstekte CO2-patrone naar binnen kan.

Maar alle Sicherheitskleidung sind besonders een angemessene Geschwindigkeit en een vorausschauende Fahrweise wichtigste Faktoren für die Sicherheit des Fahrers.