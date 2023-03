De Motorola Moto G73, die oorspronkelijk in januari werd gelanceerd, zal op 10 maart in India debuteren. Het bedrijf deelde een teaser-poster voor de lancering van het apparaat in India, die de lanceringsdatum bevestigt.







Moto G73 India lanceringsposter

Moto G73 heeft een 6,5-inch IPS LCD met FHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Het apparaat is uitgerust met de Dimensity 930-chipset van MediaTek naast 8 GB RAM en 256 GB opslag, die ook uitbreidbaar is. De telefoon heeft ook een 50 MP primaire camera en een 8 MP ultrawide-eenheid, terwijl de selfie-camera 16 MP is.









Moto G73 in Midnight Blue en Lucent White

Moto G73 start Android 13 op met Motorola’s My UX-overlay bovenop en heeft een batterij van 5.000 mAh met snel opladen van 30 W. De telefoon heeft ook een IP52-classificatie en een hoofdtelefoonaansluiting. De grote vraag die overblijft is hoe Motorola de G73 in India gaat prijzen. Ter herinnering: de telefoon kost € 300 in Europa in de configuratie van 8/256 GB.

Bron