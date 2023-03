Invoering

De Motorola Moto G53 5G maakt deel uit van het vernieuwde mid-ranger-portfolio van het bedrijf. De belangrijkste nieuwe toevoeging die het op tafel brengt, is 5G-connectiviteit. Hoewel de G53 solide specificaties biedt, lijkt de toevoeging van 5G kostbaar te zijn geweest.

Vergeleken met zijn voorganger – de Moto G52, wordt de G53 geleverd met een Snapdragon 4xx-klasse chipset – met name de Snapdragon 480+, terwijl de G52 een Snapdragon 680 heeft. Er zijn ook enkele schermdowngrades geweest. De G53 verwisselt het FullHD+ OLED-paneel van de G52 voor een HD+ IPS LCD-paneel. Aan de positieve kant is de verversingssnelheid in ieder geval gestegen van 90 Hz naar 120 Hz op de G53.

Specificaties Motorola Moto G53 in één oogopslag:

Lichaam: 162,7 x 74,7 x 8,2 mm, 183 g; Glazen voorkant, kunststof achterkant, kunststof lijst; Waterbestendig ontwerp.

162,7 x 74,7 x 8,2 mm, 183 g; Glazen voorkant, kunststof achterkant, kunststof lijst; Waterbestendig ontwerp. Weergave: 6,50-inch IPS-lcd, 120 Hz, resolutie van 720 x 1600 pixels, beeldverhouding 20:9, 270 ppi.

6,50-inch IPS-lcd, 120 Hz, resolutie van 720 x 1600 pixels, beeldverhouding 20:9, 270 ppi. Chipset: Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm): Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460); Adreno 619.

Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm): Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460); Adreno 619. Geheugen: 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM; microSDXC (gebruikt gedeeld SIM-slot).

64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM; microSDXC (gebruikt gedeeld SIM-slot). Besturingssysteem/software: Android 13.

Android 13. Achter camera: Breed (hoofd) : 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0,64 µm, PDAF; Makro : 2MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0,64 µm, PDAF; : 2MP, f/2.4. Voor camera: Breed (hoofd) : 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1,12 µm; of Breed (hoofd) : 16 MP, f/2.2, 1,0 µm.

: 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1,12 µm; of : 16 MP, f/2.2, 1,0 µm. Video opname: Achter camera : 1080p@30fps; Voor camera : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps; : 1080p@30fps. Accu: 5000mAh; 18 W bedraad (China, LATAM), 10 W bedraad (internationaal), omgekeerd bedraad.

5000mAh; 18 W bedraad (China, LATAM), 10 W bedraad (internationaal), omgekeerd bedraad. Diversen: Vingerafdruklezer (zijkant gemonteerd); FM-radio (afhankelijk van de markt/regio); 3,5 mm-aansluiting; Stereo luidsprekers.

De camera’s aan de achterkant zijn ook anders. De hoofdcamera van 50 MP gebruikt een kleinere sensor met 0,64 µm pixels (1,28 µm met binning). Zoals je kunt verwachten, is de camera beperkt tot 1080p video-opname (met slechts 30 fps, niet 60 fps zoals de G73). Bovendien is er een gewone 2MP macro-camera in plaats van een ultrabrede camera.

Waarschijnlijk de meest onverklaarbare downgrade van allemaal is echter het opladen. Net als zijn voorganger wordt de G53 geleverd met een flinke batterij van 5.000 mAh. In tegenstelling tot dit ondersteunt de G53 echter alleen opladen van 10 W in het internationale model en 18 W in China en Latijns-Amerika.

Ondanks deze tekortkomingen ten opzichte van zijn voorganger, verdient de Moto G53 toch een kans om in de praktijk indruk op ons te maken. Ga met ons mee op de volgende pagina’s terwijl we dieper graven.

Uitpakken

De Moto G53 wordt geleverd in een tweedelige doos gemaakt van karton en gekleurd in natuurlijk ogend kartonbruin. Motorola heeft dit initiatief voor recyclebare verpakkingen al een tijdje lopen. De zeer minimale bedrukking op de doos is ook gedaan met soja-inkt.

Aan de binnenkant is er, ondanks het ontbreken van plastic, nog steeds een houder om de telefoon te beschermen en een paar vakken op het onderste niveau.

De G53 wordt geleverd met een oplader in de doos. Ook een USB Type-A naar Type-C-kabel. Dat vat het accessoirepakket ongeveer samen. Er is geen zaak of iets dergelijks.