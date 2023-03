De Motorola Edge 40 Pro dook vorige maand op en verscheen in Geekbench met de Snapdragon 8 Gen 2-chipset en kort daarna verscheen hij opnieuw op de Google Play Console. Beide keren suggereerden dat dit vanaf december de wereldwijde versie van Moto X40 zal zijn.

Deze connectie lijkt nog zekerder nu Evan Blass renders en korte video’s van de telefoon heeft gedeeld – zo te zien horen deze thuis op de Edge 40 Pro-pagina op Motorola.com. Merk op dat het naamgevingsschema in de VS iets anders is, dus dit zou moeten verschijnen als de Moto Edge + (2023).

Een video vermeldt de verversingssnelheid van 165 Hz van het scherm, wat inderdaad een van de hoogtepunten van de X40 is. Dit scherm is 6,7 inch groot, een 10-bits OLED-paneel met een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels (20:9) en heeft gebogen zijkanten.













Motorola Edge 40 Pro (gelekte afbeeldingen)

De telefoon wordt aangedreven door de SD 8 Gen 2 met maximaal 12 GB RAM (gebaseerd op gegevens van de GPC). De batterij zou een 4.600 mAh-powercel moeten zijn met 125 W snel bekabeld opladen en 15 W draadloos (merk op dat er vorig jaar enig verschil was tussen de X30 en Edge 30 Pro).

De X40 (en vermoedelijk de Moto Edge 40 Pro) is uitgerust met een 50MP hoofdcamera (1/1.55” sensor, OIS), een 50MP ultrawide (117°) en een 12MP zoomcamera (2x). Aan de voorkant bevindt zich een 60 MP selfie-camera in een gecentreerd perforatiegat.

Zoals je aan sommige van deze afbeeldingen kunt zien, heeft de telefoon stereoluidsprekers (met Dolby Audio) en is hij waterbestendig (de X40 heeft de classificatie IP68).













Het is niet bekend wanneer Motorola de Edge 40 Pro wereldwijd zal onthullen. Er zouden ook andere modellen bij moeten komen (bijvoorbeeld een vanilla Edge 40), maar zonder een X40 Pro zal er waarschijnlijk geen opvolger zijn van de Edge 30 Ultra.

