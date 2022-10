Motoren nach Russland geliefert?: Ukrainischer Geheimdienst verhaftet Konzernchef

Das ukrainische Unternehmen Motor Sich produziert Waren für die Luftfahrtindustrie. Jetzt nimmt der Geheimdienst SBU den Präsidenten des Unternehmens und einen weiteren Manager fest. Ihnen wird vorgeworfen, Russland mit Triebwerken für Kampfhubschrauber beliefert zu haben.

Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben zwei führende Vertreter des ukrainischen Luftfahrtzulieferers Motor Sich wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Russland festgenommen. Der Geheimdienst SBU verdächtigte den Präsidenten des Konzerns Motor-Sich, mit der Russischen Föderation zusammengearbeitet zu haben. Auch der Leiter der Außenhandelsabteilung wurde festgenommen. Die Namen der Festgenommenen nannte der SBU nicht.

Laut SBU geht es bei den Festnahmen um strafrechtliche Ermittlungen wegen „illegaler Lieferungen von Militärgütern aus Motor Sich für russische Kampfflugzeuge“. Die Festgenommenen werden der „Kollaboration“ und „Hilfe für den Aggressorstaat“ verdächtigt. Der ukrainische Geheimdienst teilte mit, dass die Führung des teilweise von russischen Einheiten kontrollierten Werks Motor Sich in der Region Saporischschja in Absprache mit dem staatlichen russischen Rüstungsunternehmen Rostec erfolgt.

Nach Angaben des SBU stellten die Verdächtigen internationale Verbindungen zur Lieferung von ukrainischen Flugzeugtriebwerken an den „Angreiferstaat“ her. Russland verwendete sie zur Herstellung und Reparatur von Hubschraubern. Die Hubschrauber wurden während der russischen Invasion in der Ukraine „massenhaft“ eingesetzt.

Bis zur Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 war Russland der größte Kunde von Motor Sich. Seitdem gelten Handelsbeschränkungen gegenüber Russland. Das ukrainische Unternehmen stellt unter anderem Motoren und Turbinen für Flugzeuge und Hubschrauber her.