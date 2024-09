Het was een kwestie van kwalificatie: Marc Marquez stopte nooit met lezen en verspilde geen tijd, demonteerde Jorge Martin van Gegner. Pedro Acosta kocht Platz 3. Quartararo op 6, Zarco met Honda goot Siebter.

Willkommen Honda en Aprilia – Trackhouse-Youngster Raul Fernandez en Honda-LCR-Pilot staan ​​beide op het podium van de Q2. Damit waren allemaal reparateurs van MotoGP im entscheidendedenden Qualifying zum 15. GP der Saison verteten.

Schnellster Pilot des Zeittrainings am Freitag war Enea Bastianini – Franco Morbidelli had het Tempo op Samstagmorgen diktierten en beiden in de WM-Führenden Jorge Martin en Pecco Bagnaia waren ebenfalls a der Spitze verteten, wobei de Spanier aus dem Pramac-Rennstall einen constanten Eindruck achterlassen haatten.

Na een opwarmrun was het makkelijk redden. Kaum haat Franco Morbidelli die de eerste run van 1:29 reed, meer nog dan de Ducati van Marc Marquez im Kies. Marquez moet de rit van de volgende dag op de ersatz-fietstocht verzorgen.

Vervolgens bereikten we de WM Spitzenreiter Platz 1 – met een minimum van 1:29.088 in het Streckenrekord. De Pramac-piloot stond verdomd unglaublich 0,8 Sekunden vooraan.

Pech voor het Ducati-werkteam. Pecco Bagnaia dankzij de eerste reizen met een vrije loop – dankzij de recente vlaggen, die door Enea Bastianini aan een veilige reis werden geholpen.

Een sensationele run met Johann Zarco. Vijf minuten voor het einde van de Q2 van de Honda Pilot in Rank 2 – we wachten dan samen met Fabio Quartararo op toekomstige updates.

Derweil ging verder dan het drama voor Gresini-Ducati. Toen vloog Marc Marquez weg van de Desmosedici – geen tijd voor de achtdaagse Weltmeister en Startplatz 12.

Auch GASGAS-Hero Acosta wil een Wort um de Pole-Position gebruiken. In de seiner letzten Runde stürmte nach vorne en ebenfalls in Reihe 1. Erleichterung dann in der Box von Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia schaft zichzelf, als Dritter voor de eerste Reihe zu qualifizieren, Positie 3 aan voor de Nummer 1. Direct na de WM-Dritte Enea Bastianini.

Jubel auch bei VR46: In de laatste Sekunde Bezzechi schubste als Zweiter seinen Kumpel Pecco Bagnaia aus der eerste Reihe.

Martin, Acosta en Bezzecchi – samen met drie Kundenbikes in de eerste regio.

Met Rank 6 voor Quartararo en 7 voor Zarco zijn ze ook aanwezig in Japan.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, kwalificatie 2 (28 september):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 1:29.088 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,535 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,583

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,657

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,704

6. Fabio Quartararo (V), Yamaha, +0,760

7. Johann Zarco (V), Honda, +0,854

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+0,875

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1.019

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +1.330

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1.436

12. Marc Marquez (E), Ducati,

Ergebnisse MotoGP Mandalika, kwalificatie 1 (28 september):

1. Johann Zarco (F), Honda, 1:29.995 min

2. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,067 sec

3. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,115

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,248

5. Alex Rins (E), Yamaha, +0,298

6. Jack Miller (AUS) KTM, +0,390

7. Luca Marini (I), Honda, +0,400

8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,435

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,587

10. Joan Mir (E), Honda, +0,703

11. Augusto Fernandez (E), KTM, +1.091

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia