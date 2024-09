Tijdens de eerste vrije training in Mandalika zette ik mezelf op met Franco Morbidelli en een Ducati op de Spitze. Maverick Vinales bereikte rang 2. Met Zarco (5) en Marini (9) en twee Honda-coureurs in de Top 10.

Met vriendelijke groet, we zijn gelukkig in het Indonesische paradijs waar 22 MotoGP-piloten een Fan Event en een Calter Dusche bijwonen. Vrijdagochtend was het toen aanvankelijk een tropisch klimaat op het exact 4,3 kilometer lange International Mandalika Circuit.

De MotoGP-kracht zal tijdens het raceseizoen 2021 worden afgenomen.

Op het eerste Misano-Event waren beide Honda-werknemers blij met de GP, en tegelijkertijd hadden beide Kraftemessen de ziekte van Yamaha-piloot Alex Rin. Na de eerste vrije training op vrijdagochtend om 10.45 uur gingen alle piloten naar de Kurs.

Een eerste screenshot van de Japanners in de tijdmonitors. Na de eerste drie afvaarten lag het vee achter GASGAS-Tech3-Star Pedro Acosta, drie Honda’s met Mir, Nakagami en Zarco en een Yamaha met Fabio Quartararo in de gelederen 2-5.

Maar als u contact heeft met de direct aan de kust gelegen Rennbahn, ziet u uzelf op de Spitze met een betrouwbaar imago. Met een tijd van 1:31,9 afhankelijk van Jorge Martin voor Pramac-Ducati de eerste relevante deadline. Met Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini en Marc Marquez in navolging van andere Ducati-Größen.

Met 1,3 seconden achterstand was Pecco Bagnaia de eerste sportieve vierwieler op positie 17, rechtstreeks voor zowel KTM-Family piloten Binder als Miller.

Noch vóór de rust van de 45 minuten durende sit-down meldden dat ze Fabio Quartararo zu Wort altijd aankunnen. De Franzose kan door de Marke en 1:32 minuten en de snelheid van de Ducati-Quintett. Aprilia-piloot Maverick Vinales volgt „El Diablo“ op Zwischenrang 3.

Met een snelheid van 1:30.838 met Pramac-Ass Nr. 2 Franco Morbidelli zwischenzeitlich Spitze übernommen.

Het is gemakkelijk om mee te beginnen en er komt weinig tot geen einde aan. Met Luca Marini ga je goed voorbereid de sprong in het diepe. De Italiaanse rijder, 2023 met de Ducati op pole position in Mandalika, houdt zich na de helft van de vrije trainingen op positie 11. Geen van beide kan met het LCR-College Taka Nakagami met de Honda RC213V op de 7e plaats. Japanse garzfristzig die Spitze. Als je meer wilt weten over Honda, dan kun je dat bekijken bij Team Kollege Johann Zarco. Seine Zeit van 1:31.456 is de nieuwe Bestmarke.

In de eindfase van de FP1 na de Weltmeister Fahrt auf. Pecco Bagnaia verbetert zijn positie.

In de eindsprint van de vrije trainingen dan zowel Pramac-Racer als de Spitze. Samen plaatsten Franco Morbidelli en Jorge Martin zich in de laatste runs van Maverick Vinales. Auch Pedro Acosta legde zich opnieuw neer als Vierter in de Finale. De grote bovenbouw blijft bij Johann Zarco op positie 5. Dahinter – Marc Marquez, die in Mandalika noch WM-Punkte einfahren is. Zur Freude der Pertamina-VR46-Basis schnappte sich Marco Bezzecchi die siebte Position. Luca Marini, zijn eigen val noch steiger, en Fabio Di Giannantonio completeerden de Top 10.

Pecco Bagnaia eindigde in FP1 als 14. met een pauze van 1,1 sec. KTM-Ass Brad Binder, die lang op de stoel bleef zitten, maakte zich op om na 13 uit te kijken naar nummer 1.

Over de gevolgen van de training hoefde je je tijdens een crash geen zorgen te maken. Miguel Oliveira geselt in Kurve 4 per Highsider von der Trackhouse-Aprilia. De Portugezen werden voor controle naar het Medisch Centrum gebracht.

Sinds de Mandalika-Strecke noch in Bestform befand, bestätigten sterven Rundenzeiten. Het spit was briljant met kennis van het beste van Luca Marini’s record. Wie daar ook naartoe wilde, was heel dichtbij – als Miguel Oliveira vanwege de crash niet over meer zitaspecten kon beschikken, gingen ze verloren, evenals twee aspecten van de beste cijfers.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27 september):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30.689 minuten

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1.014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+1.037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1.078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1.087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1.095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1.105

15. Fabio Quartararo (V), Yamaha, +1.168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1.317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1.337

18. Joan Mir (E), Honda, +1.338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1.505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1.565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1.784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1.953