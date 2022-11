Motional und Lyft werden einen Robotaxi-Service in Los Angeles starten

Wann genau der Dienst live gehen wird, wollte das Unternehmen jedoch nicht sagen. „Wir planen, das Timing bekannt zu geben, wenn wir näher am Start sind“, sagte ein Sprecher von Motional. Zuvor sagte Motional, dass es bis 2023 keine vollautonomen Fahrzeuge einsetzen werde, daher kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Einwohner von LA bis mindestens Januar nicht in der Lage sein werden, eines der Fahrzeuge des Unternehmens zu rufen.

LA wird der zweite Markt von Motional und Lyft sein, nachdem Anfang dieses Jahres ein Robotaxi-Service in Las Vegas eingeführt wurde. Motional sagt, wenn der Dienst live geht, wird es „das erste Mal sein, dass Einwohner von Los Angeles ein autonomes Fahrzeug in der Lyft-App anfordern können“.

Dennoch muss Motional alle seine Genehmigungen in Ordnung bringen, bevor es Passagiere in seine Fahrzeuge aufnehmen kann. Kalifornien verlangt, dass AV-Unternehmen eine Reihe von Genehmigungen vom Department of Motor Vehicles and Public Utilities Commission einholen, bevor sie gesetzlich zugelassen sind, Passagiere zu befördern und Geld für Fahrten anzunehmen.