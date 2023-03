Graham Alexander gelooft dat de heropleving van Motherwell onder de nieuwe manager Stuart Kettlewell hen van degradatie heeft gered, terwijl hij voor het einde van het seizoen geen enkel team Celtic ziet verslaan.

De ploeg van Fir Park is ongeslagen in hun vier wedstrijden onder Kettlewell – won er drie en speelde één gelijk – en is opgeklommen naar de negende plaats in de Schotse Premiership.

Dundee United staat onderaan de ranglijst en heeft vier punten achterstand op Kilmarnock en Ross County en tien punten op Motherwell.

Alexander, die de Lanarkshire-club aan de vooravond van het nieuwe competitieseizoen verliet, vertelde Sky Sports-nieuws hij is onder de indruk van hun ommekeer.

“Stuart is binnengekomen en hij heeft vrij snel kunnen zien wat er mis was, omdat hij toch bij de club was”, zei hij over de voormalige hoofdontwikkelingscoach van de club.

“De drie overwinningen waren enorm omdat het erg moeilijk is om in die positie een reeks resultaten bij elkaar te brengen.

“Ik denk dat het gat tussen hen en de onderste drie groot genoeg is om veilig te zijn.

“Ik weet dat ze nog wat wedstrijden moeten winnen, maar ik denk dat het tussen de onderste drie is.

Is Celtic niet te stoppen?

Celtic handhaafde zondag hun voorsprong van negen punten aan de top van de competitie met een 5-1 overwinning in St Mirren, een week nadat ze Rangers versloeg om de Viaplay Cup te behouden met een 2-1 in Hampden Park.

De Buddies zijn de enige ploeg die dit seizoen de mannen van Ange Postecoglou in eigen land heeft verslagen, iets wat Graham Alexander niet voor herhaling vatbaar ziet.

“Het is moeilijk om naar hun record te kijken, 25 overwinningen uit 27 competitiewedstrijden, en te denken dat dat binnenkort zal stoppen”, voegde de voormalige verdediger van Schotland eraan toe.

“Ik denk niet dat iemand die Celtic gedurende een consistente periode heeft zien spelen, kan zeggen dat ze hun vorm gaan laten vallen en punten gaan verliezen. Het ziet er voor iedereen extreem moeilijk uit om ze te pakken te krijgen.

“Tijdens mijn 18 maanden bij Motherwell waren zij het enige team tegen wie we geen punten konden pakken. We speelden drie keer gelijk met Rangers en we versloegen alle anderen, maar Celtic was degene die we niet konden vinden.

“We hebben ze heel hard onder druk gezet, we zaten heel diep, we speelden mid-block, maar ze hebben de individuen om verder te gaan dan tactiek.

“Je kunt diep verdedigen, je kunt ze onder druk zetten, maar ze hebben van die goede één-tegen-één-spelers die linies kunnen doorbreken, in krappe ruimtes kunnen spelen en uiteindelijk wedstrijden kunnen winnen.”

Bevestigde wedstrijden van de Schotse Premiership live op Sky Sports

Zaterdag 18 maart: Motherwell vs Rangers, aftrap 12.30 uur

zondag 2 april: Ross County vs Celtic, aftrap 12.00 uur

Zaterdag 8 april: Celtic vs Rangers, aftrap 12.30 uur

zondag 9 april: Dundee United vs Hibernian, aftrap 12.00 uur

