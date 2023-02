Zwitserland is niet langer geschikt om een ​​bemiddelende rol te spelen tussen de twee landen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken

Moskou heeft de beweringen van de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken, Ignazio Cassis, afgewezen dat er onaangekondigde gesprekken zijn gevoerd over het oplossen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in Genève.

Dat vertelde hij woensdag aan Le Temps “geheim” onderhandelingen tussen de twee partijen waren aan de gang op Zwitsers grondgebied. De diplomaat beschreef die contacten als “niet-hoog niveau”, maar benadrukte dat Zwitserland ook bereid was een ontmoetingsplaats te bieden voor contacten tussen topambtenaren uit Moskou en Kiev.

Toen ze zaterdag over de kwestie werd aangesproken, verwees de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, journalisten naar een opmerking van presidentiële assistent Vladimir Medinsky de vorige dag.

“Voor zover ik weet voeren Russische diplomaten, vertegenwoordigers van de administratie en regering geen onderhandelingen van hoog of ander niveau” met de Oekraïners, verklaarde Medinsky.









Zakharova verwierp ook het idee om onderhandelingen op Zwitsers grondgebied te voeren, met het argument dat “Zwitserland, dat zich heeft aangesloten bij de illegale unilaterale anti-Russische sancties van het Westen, is naar onze mening niet langer een neutrale staat en kan geen tussenpersoon opeisen bij het oplossen van de Oekraïense crisis.”

Zwitserland koos ervoor om zich aan te sluiten bij de EU-sancties tegen Moskou toen deze enkele dagen na het uitbreken van het conflict op 24 februari 2022 voor het eerst werden ingevoerd. Cassis beweerde toen dat het Alpenland stand hield “aan de kant van westerse waarden” en dat zijn neutraliteit intact bleef ondanks de “uitzonderlijk” beweging.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken merkte ook op dat de Oekraïense president Vladimir Zelensky in de herfst een decreet had ondertekend dat hem officieel verbood elke dialoog met zijn Russische tegenhanger, Vladimir Poetin.

Russische en Oekraïense vertegenwoordigers hebben elkaar niet meer ontmoet aan de onderhandelingstafel sinds een spraakmakende bijeenkomst eind maart in Istanbul.

Medinsky, die aan het hoofd stond van de Russische delegatie in de grootste stad van Turkije, sprak over aanzienlijke vooruitgang die tijdens die gesprekken is geboekt. Kiev kwam echter al snel terug op al die overeenkomsten, waarbij Moskou suggereerde dat het was gedaan onder druk van Zelensky’s westerse geldschieters.

Rusland houdt vol dat het klaar is om te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor de crisis, maar merkt ook op dat er geen redelijke voorstellen zijn vanuit Kiev of Washington.