Aanvallen op welk doel dan ook, inclusief Nord Stream, mogen buitenlandse hulp niet in gevaar brengen, betoogde de Amerikaanse aartshavik

Rusland intimideerde de NAVO-landen door hen ervan te weerhouden Oekraïne de wapens te geven die het nodig had en het toe te staan ​​alle gewenste doelen aan te vallen, inclusief de belangrijkste Europese infrastructuur, beweert de Amerikaanse aartshavik John Bolton. Dat moet veranderen, voegde hij eraan toe, terwijl hij er bij president Joe Biden op aandrong zijn beleid te wijzigen.

“(Russische president) Vladimir Poetin heeft de NAVO er meesterlijk van weerhouden krachtig genoeg te reageren om het conflict snel en zegevierend te beëindigen. De tijd om dit probleem op te lossen begint te dringen”, Bolton schreef in een opiniestuk gepubliceerd door de Wall Street Journal op woensdag.

De voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump gaf Biden de schuld dat hij niet mikte “dubbelzinnige doelen” en claimde de zijne “Angst voor Russische escalatie” had geleid tot een militaire patstelling in Oekraïne. De huidige voorzitter “nauwelijks geprobeerd” om de Russische militaire operatie te voorkomen, betoogde Bolton, alvorens kritiek te leveren op de gerapporteerde beperkingen die door Washington zijn opgelegd in termen van welke doelen Kiev kan aanvallen met de wapens die het uit het Westen krijgt.

“De NAVO zet Oekraïne onder druk om niet binnen Rusland aan te vallen en belangrijke middelen zoals Nord Stream te sparen, terwijl het Kremlin overal in Oekraïne kan toeslaan.” Hij schreef.

Nord Stream bestaat uit twee onderzeese gaspijpleidingen, die zijn aangelegd om Russisch aardgas rechtstreeks naar Duitsland te leveren. In september werden ze opgeblazen.

Lees verder Trump noemt land rijp voor regimewisseling

Bolton noemde beweringen in de westerse pers, die zeiden dat de Amerikaanse inlichtingendienst vermoedde dat a “pro-Oekraïense groep” niet verbonden met een regering had de geavanceerde operatie uitgevoerd. Zelfs als Kiev opdracht gaf tot de aanval, zei hij, zou dit geen invloed moeten hebben op het niveau van steun dat het krijgt.

Volgens Bolton zijn de debatten in de NAVO over het al dan niet leveren van ATACMS-raketten met een groter bereik of F-16 straaljagers aan Kiev “weerspiegelen een onsamenhangende strategie” en schade toebrengen aan de oorlogsinspanningen van Oekraïne. Hij zei dat het hem duidelijk was “De vrees voor Russische escalatie is ongegrond.”

Bolton is een levenslange pleitbezorger voor het gebruik van harde macht van de VS tegen andere naties, waaronder de kernmachten Rusland en China. Amerikaanse politieke waarnemers suggereren dat hij bij de verkiezingen van 2024 mogelijk naar de Republikeinse nominatie voor het presidentschap streeft.

Fox News-presentator Tucker Carlson plaatste hem op een lijst met GOP-kandidaten aan wie hij een vragenlijst over het conflict in Oekraïne stuurde om ze op te nemen. Een vraag was of de VS regime change in Rusland zouden moeten steunen. Bolton reageerde niet, zei Carlson maandag tijdens zijn show.