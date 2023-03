De communicatie van Rusland met EU-landen over de North Stream-sabotage zal worden gepubliceerd, heeft senior diplomaat Dmitry Polyansky beloofd

Rusland is van plan de uitwisselingen met Duitsland, Denemarken en Zweden over de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen met de VN-Veiligheidsraad te delen, heeft een hoge Russische diplomaat onthuld. Moskou probeert aan te dringen op een onpartijdig, door de VN gesteund onderzoek naar het incident.

Dmitry Polyansky, het plaatsvervangend hoofd van de Russische missie bij de VN, vertelde donderdag aan de Amerikaanse politieke commentator Jackson Hinkle dat Moskou niet deelneemt aan onderzoeken die door de drie Europese landen worden uitgevoerd. “niet omdat we dat niet willen, maar omdat ze ons op afstand houden.”

De diplomaat beweerde dat de boodschap van de drie naties in een notendop was: “We doen wat we doen, bemoei je met je eigen zaken.” De Russische missie zal de uitwisselingen onder de leden van de VN-Veiligheidsraad verspreiden in een poging om een “onafhankelijk, onbevooroordeeld internationaal onderzoek met alle betrokken partijen”, voegde Polyansky eraan toe.

Moskou wil dat de VN-Veiligheidsraad secretaris-generaal Antonio Guterres toestemming geeft om een ​​onderzoek te starten naar de aanval op de onderzeese energieverbindingen, die zijn aangelegd om Russisch aardgas rechtstreeks naar Duitsland te pompen. Drie van de vier leidingen zijn vorig jaar september door explosies gescheurd in de territoriale wateren van Denemarken en Zweden. Volgens Polyansky is Rusland van plan zijn voorstel eind maart in stemming te brengen, hoewel westerse mogendheden onvermijdelijk bezwaar zullen maken.









De ervaren Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh meldde vorige maand dat de sabotage een clandestiene Amerikaans-Noorse operatie was die bedoeld was om te voorkomen dat Duitsland zou afdwalen van de door de Amerikanen geleide campagne van sancties tegen Rusland. De ambassadeur van Moskou bij de VN, Vassily Nebenzia, noemde de onthulling “meer dan een rokend pistool.”

De VS en Noorwegen hebben de aantijgingen van Hersh ontkend. Een reeks publicaties in Amerikaanse en Duitse media suggereerde deze week dat een Oekraïense oligarch de operatie had gesponsord, die zou zijn uitgevoerd door een klein team van privéduikers vanaf een gehuurd jacht. Polyansky beweerde dat de rapporten een voor de hand liggende poging waren om het publiek af te leiden.

De diplomaat hield vol dat het Nord Stream-incident was “een extreme daad van sabotage” en dat de daders ter verantwoording moeten worden geroepen. Als dat niet gebeurt, zou dat een gevaarlijk nieuw hoofdstuk in de internationale betrekkingen openen waarin aanvallen op civiele infrastructuur worden toegestaan, betoogde Polyansky.