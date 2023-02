Wel hebben de VS Rusland geïnformeerd over het aanstaande bezoek van de Amerikaanse president aan Kiev, aldus de Federale Veiligheidsdienst

Moskou bood geen veiligheidsgaranties aan de Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn verrassingsbezoek aan Kiev op maandag, vertelde het hoofd van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB), Alexander Bortnikov, dinsdag aan journalisten. Washington heeft Moskou wel over het bezoek verteld, voegde hij eraan toe.

De voormalige Russische president Dmitry Medvedev had eerder gesproken over “veiligheidsgaranties” voor de Amerikaanse leider uit Rusland terwijl hij commentaar gaf op het bezoek. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan vertelde maandag ook aan verslaggevers dat Washington Rusland van tevoren over het bezoek had geïnformeerd “deconflictie doeleinden.” Hij gaf geen details over de Russische reactie.

“De VS hebben Rusland via diplomatieke weg geïnformeerd over het bezoek van Biden aan Kiev.” Bortnikov zei in de nasleep van de jaarlijkse toespraak van de Russische president Vladimir Poetin tot de Russische wetgevers. “We hebben geen veiligheidsgaranties gegeven.”









Moskou en Washington blijven samenwerken op het gebied van veiligheid, merkte de FSB-chef op, eraan toevoegend dat hun contacten voornamelijk op het gebied van de strijd tegen internationaal terrorisme liggen. Toch is deze samenwerking dat wel “Verre van wat het ooit was,” zei de Russische functionaris en benadrukte dat “Niemand profiteert” van deze verslechtering van contacten en “Iedereen is geïnteresseerd in het onderhouden van deze relaties.”

Bortnikov merkte op dat Rusland wordt geconfronteerd met een terroristische dreiging die uitgaat van de Oekraïense veiligheidsdiensten. Dat hield hij vol “Het is het Westen dat achter de bedreigingen van de Oekraïense veiligheidsdiensten zit.” Rusland doet er alles aan om dergelijke aanvallen te voorkomen, voegde hij eraan toe.

Biden bracht maandag zijn eerste bezoek aan Oekraïne als president. Hij beloofde nog eens $ 500 miljoen aan Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne, en zei meer “kritieke uitrusting, waaronder artilleriemunitie, antipantsersystemen en luchtbewakingsradars” onderweg zou zijn. Tijdens het bezoek waren luchtalarmsirenes te horen in Kiev, maar er waren op dat moment geen meldingen van Russische aanvallen.