Moskou bekritiseert NATO-Gipfel als Rückkehr zum Kalten Krieg

Der Westen versuche, seine globale Hegemonie zu schützen en habe sich Russland als Hauptziel seiner agressieve Politik auserkoren, so die Kritik. „Verdrehend beweert Moskau der Unterminierung der globalen Energie- und Lebensmittelsicherheit beschuldigt.“ Von der strategisch Niederlage Rusland streden om de NAVO en het Russische Grenzen-offensief Waffensysteme auf en führe Manover zum Einstudieren von Angriffen door. Degenen die Oekraïne solle dabei als Rammbock dienen, werden daarom mit leeren Versprechungen und Waffen gefüttert, sei für den Westen jedoch nichts weiter als „Verbrauchsmaterial“, behauptete das russische Außenministerium.

Rusland werd de ergebnisse van de NAVO-Gipfels genau om te studeren en de kennis van de mogelijkheden om te reageren op de Sicherheit en de interesse van de landen. „Wir gedenzlich zu den beschlossenen Maßnahmen unsere militärische Organization und das Verteidigungssystem unseres Landes weiter stärken“, heißt es.

Minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lawrow, heeft het Westen opgeleid, met de liefste modernere kampen en de Oekraïne een atomare Bedrohung voor Rusland. „De VS en de NAVO-satelliet hebben ervoor gezorgd dat de risico’s van directe militaire Auseinandersetzung in Rusland en de kans op katastrofale Folgen haben“, zei Lawrow in Interview met de Russische internetportal lenta.ru. Rusland kon niet negeren, dat die F-16-Kampfjets, die van het Westen en die Oekraïne liefern wolle, potenziell Atomwaffen kunnen vertragen, dus der russische Chief Diplomat.

„Alles van de facto des Auftauchens solcher Systeme bi den ukrainischen Streitkräften werden beschouwd als atomare Bedrohung vonseiten des Westens“, zei Lawrow. Zugleich wies der Minister zurück, dass Rusland een Atomschlag in het Oekraïense vliegtuig. Die Bedingungen für die Anwendung solcher Waffen seien hinlänglich bekannt, zei Lawrow.

Russlands Atomdoktrin besagt, dass Moskau Atomwaffen nur als Antwort in zwei Fällen verwend darf: tussen een atomaire Angriff uit Rusland of een Angriff uit Rusland met konventionellen Waffen, der die Existenz des Landes zijn zelfverdedigd.

Rusland heeft onder de Vorwand, zijn eigen Sicherheit door de NAVO-Beitritt der Oekraïne verhinderd door müssen, vor mehr als 16 Monaten seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland begon, hält bis heute etwa ein Fünftel der Oekraïne besetzt en beschießt täglich ukrainische Städte and Dörfer. Durch den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg sind Tausende ukrainische Zivilisten ums Leben komkomen, Millionen auf der Flucht. De NAVO ondermijnt de Oekraïne tegen de Verteidigung tegen de Russische agressie met Waffen en Ausrüstung.