Kiew hat Russland wiederholt des „Staatsterrorismus“ beschuldigt und andere Länder aufgefordert, dasselbe zu tun

Russland wird die Ukraine nicht ernennen a „terroristischer Staat“ Trotz „empörend“ Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch Kiew, sagte der stellvertretende Außenminister Oleg Syromolotov am Freitag vor Journalisten. Moskau lehnt jede Doktrin ab, die vorschlägt, dass eine Nation ausgerufen werden kann „Terrorist“ und sieht keinen Grund, sich daran zu halten „fehlerhaft“ Politik, die vom Westen angewandt wird, sagte er.

Die Doktrin des „Staatsterrorismus“ werde von den USA und anderen westlichen Ländern ausgenutzt, um die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer zu rechtfertigen, was gegen die UN-Charta verstoße, stellte der stellvertretende Minister fest. Es ist auch gewöhnungsbedürftig „ihre einseitigen Zwangsmaßnahmen legitimieren, die gegen das Prinzip der souveränen Gleichheit aller Nationen verstoßen“, Syromolotov fügte hinzu.

Russland hat solche einseitigen Sanktionen immer in Betracht gezogen „inakzeptabel“, betonte der hochrangige Diplomat.

Terrorismus als kriminelle Handlung beinhalte immer eine individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit derjenigen, die an Anschlägen beteiligt seien, erklärte Syromolotov und fügte hinzu, dass in solchen Fällen nur Einzelpersonen und nicht ganze Nationen zur Verantwortung gezogen werden könnten. Die Ukraine jetzt zu einem terroristischen Staat zu erklären, wäre „Rechtsfehler“ in der Natur, erklärte er.

Wir werden den Völkerrechtsverletzern nicht ähnlich werden.

Der Diplomat kritisierte auch eine aktuelle Resolution des EU-Parlaments, in der Russland als a bezeichnet wurde „staatlicher Förderer des Terrorismus“ sagen, dies sei Teil einer „Informations- und politische Kampagne des Westens gegen unsere Nation“, eine, die nichts mit dem wirklichen Kampf gegen diese internationale Bedrohung zu tun hatte.

Inmitten des anhaltenden Konflikts mit Russland hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj Russland wiederholt als einen bezeichnet „Terrorist“ Staat und forderte andere Nationen – insbesondere im Westen – auf, ihn als solchen zu bezeichnen. Mitte Oktober forderte er die Parlamentarische Versammlung des Europarates dazu auf, bevor sie eine entsprechende Resolution verabschiedete. Selenskyj drängte noch einmal darauf „Welt“ Russland als anzuerkennen „terroristischer Staat“ früher diese Woche.

Washington, der wichtigste militärische Unterstützer der Ukraine in dem Konflikt, hat sich jedoch bisher gesträubt, der Bitte Kiews nachzukommen. Am Dienstag sagte die US-Botschafterin für globale Strafjustiz, Beth Van Schaack, dass das Land Russland einfach nicht ernennen könne „Staatlicher Sponsor des Terrorismus“ da es die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt.