Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland haben seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ihren Tiefpunkt erreicht. Es gibt immer noch so etwas wie Diplomatie zwischen den beiden Ländern. Berlin wird den Botschafter in Moskau austauschen.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff wird neuer deutscher Botschafter in Russland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte, dass die russische Regierung ihre Zustimmung, das sogenannte Agrément, für das Personal erteilt habe. „Die Inbetriebnahme ist für diesen Sommer geplant“, sagte der Sprecher. Lambsdorff soll die Nachfolge von Géza Andreas von Geyr antreten, der derzeit Botschafter in Moskau ist.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar gilt der Posten als besonders schwierig. Lambsdorff ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Vor seiner Karriere in der FDP war Lambsdorff ab 1995 im Auswärtigen Dienst und für das Auswärtige Amt tätig. Von 2000 bis 2003 war er in der Presseabteilung der Deutschen Botschaft in Washington D.C. tätig, von 2003 bis 2004 in der Russland-Abteilung das Auswärtige Amt. Lambsdorff war von 2004 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments, zuletzt als Vizepräsident.

Berlin und Moskau haben kürzlich Diplomaten ausgewiesen



Für den neuen Botschafter in Moskau gibt es genug zu tun. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sollen stark beschädigt worden sein – vor allem wegen der russischen Invasion in der Ukraine. Das Land wird von Deutschland massiv mit Geld und Waffen unterstützt – was Graf Lambsdorff in der Vergangenheit befürwortete. Seine Partei, die FDP, ist Teil der Regierung.

Im April warf der Kreml der Bundesregierung zudem vor, die eigenen Diplomaten „massenhaft“ auszuweisen und entließ deutsche Beamte in Moskau. Da die russische Regierung zudem eine Obergrenze „für die Zahl der Mitarbeiter in den deutschen Auslandsvertretungen und den deutschen Mittlerorganisationen“ eingeführt hatte, mussten auch zahlreiche Beamte gehen.

Bei der Vorlage des Berichts für das Jahr 2022 hatte der Verfassungsschutz erklärt, er erwarte „aggressivere Spionageeinsätze“ Russlands. Auch in Deutschland hält die Behörde russische Sabotageakte für möglich. Dafür bestehe ein „erhöhtes Risiko“, sagte BfV-Präsident Thomas Haldenwang auf einem Symposium in Berlin. „Diese Fähigkeiten sind tatsächlich vorhanden und können bei Bedarf auch gegen deutsche Ziele und vor allem gegen kritische Infrastruktur eingesetzt werden.“