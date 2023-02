Moskau spricht den vom Erdbeben betroffenen Nationen – RT Russland und der ehemaligen Sowjetunion – sein Beileid und seine Hilfe aus

Präsident Putin hat den Regierungen von Türkiye und Syrien nach einem tödlichen Erdbeben Hilfe zugesagt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen türkischen und syrischen Amtskollegen sein Beileid ausgesprochen und Unterstützung angeboten, nachdem ein starkes Erdbeben am Montagmorgen in beiden Ländern Verwüstungen angerichtet hatte.

In einem Telegramm an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bat Putin, den Familien der bei der Katastrophe Getöteten „Worte des aufrichtigen Mitgefühls“ zu übermitteln und den Überlebenden eine rasche Genesung zu wünschen.

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay berichtete, dass das Beben in seinem Land mindestens 284 Menschen getötet und mindestens 2.324 weitere verletzt habe.

Eine separate Nachricht von Putin an den syrischen Präsidenten Bashar Assad sagte Russland „Trauer und Schmerz geteilt“ der vom Beben betroffenen Syrer und ist bereit, bei der Reaktion darauf zu helfen.

Das syrische Gesundheitsministerium meldete eine Zahl von mindestens 237 Todesopfern, wobei mindestens 648 weitere Menschen durch die Katastrophe verletzt wurden.

Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,4 befand sich in der Provinz Kahramanmaras in Türkiye, wo es auch die Provinzen Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay und Kilis betraf. Im benachbarten Syrien waren Nord-Aleppo, Hama, Latakia und Tartus am stärksten betroffen.