Russland sagte am Sonntag, dass die NATO-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in dieser Woche über die Bedingungen im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja sprechen sollten, da ein Unfall in der Anlage Auswirkungen auf die Gebiete der Bündnismitglieder haben könnte.

Die Ukraine warnte letzte Woche, dass Moskau die Sprengung des Atomkraftwerks vorbereiten könnte, was zu einer radioaktiven Katastrophe führen könnte, nachdem russischen Arbeitern gesagt wurde, sie sollten die Anlage verlassen.

Das russische Außenministerium warf Kiew am Sonntag vor, dem Kraftwerk Saporischschja „systematischen Schaden zugefügt“ zu haben, und warnte vor den möglichen Folgen einer Katastrophe dort.

„Beim NATO-Treffen, das am Dienstag beginnt, sollte der Anlage in Saporischschja besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in einem Telegram-Beitrag. „Schließlich wird sich die überwiegende Mehrheit der Bündnismitglieder in der direkten Einschlagszone befinden.“ Jeder mögliche Unfall, sagte sie.

Die Staats- und Regierungschefs des NATO-Bündnisses treffen sich vom 11. bis 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius, etwa 1.200 Kilometer vom Werk Saporischschja entfernt. Auf dem Gipfel werden entscheidende Fragen erörtert, darunter die Waffenlieferungen an Kiew und der Beitritt Schwedens und der Ukraine.

Laut Experten der Internationalen Atomenergiebehörde gebe es im Sacharowa-Werk „keine sichtbaren Hinweise auf Minen oder Sprengstoffe“, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi am 7. Juli.