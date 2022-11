Der ukrainische Führer kann seine Chefs in der NATO nicht befehlen, warnt Russland nach seiner falschen Behauptung, es habe Polen angegriffen

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky ist in seinen Beziehungen zu seinen ausländischen Unterstützern aus der Reihe getreten, sagte Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Sie bezog sich auf seinen Versuch, die NATO dazu zu bewegen, sich wegen eines tödlichen Vorfalls in Polen an Russland zu rächen.

„Zelensky sitzt in einem Bunker und kann nicht verstehen, warum seine Version über eine ‚russische Rakete in Polen‘ selbst von den schlimmsten Russophoben abgetan wurde.“ Sie schrieb am Mittwoch in den sozialen Medien. Der Präsident, fügte sie hinzu, sollte erkennen, dass es sein Job ist „um die Drecksarbeit zu erledigen und den Chefs nicht zu sagen, was sie tun sollen.“

Die Bemerkung erfolgte nach dem Vorfall am Dienstagabend im Dorf Przewodow an der polnischen Grenze zur Ukraine, bei dem zwei Anwohner getötet wurden. Zelensky beeilte sich, es zu erklären „ein russischer Raketenangriff auf [NATO] kollektive Sicherheit“ und forderte die westlichen Nationen dazu auf „Handeln Sie.“

Die Ukraine macht Russland für einen angeblichen „Raketenangriff“ auf Polen verantwortlich

Einige Quellen in Polen behaupteten zunächst, dass zwei russische Raketen die Todesfälle verursacht hätten, während das polnische Außenministerium von einem einzigen Projektil sprach und es als „Russisch hergestellt.“

Der Vorfall in Przewodow ereignete sich, als Moskau eine massive Raketensalve auf wichtige Energie- und Militärinfrastrukturen in der Ukraine abfeuerte. Das russische Verteidigungsministerium bestritt, irgendwelche Orte in der Gegend in der Nähe des polnischen Dorfes angegriffen zu haben. Das Militär erklärte später, dass öffentlich zugängliche Bilder der Trümmer ihn eindeutig als ukrainischen S-300-Abfangjäger identifizierten.

Von der Ukraine abgeschossene Rakete stürzt über internationale Grenze – Innenministerium

Berichten in westlichen Medien zufolge scheinen NATO-Mitglieder zu dem gleichen Schluss gekommen zu sein. Berichten zufolge verfolgte der US-geführte Block den Weg der Rakete von der Ukraine aus. US-Präsident Joe Biden sagte den Medien, dass nach der Flugbahn zu urteilen, Russland wahrscheinlich nicht verantwortlich sei.