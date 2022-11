Lieferungen müssten an arme Länder und nicht an wohlhabende westliche Staaten erfolgen, sagte der russische Finanzminister gegenüber RT

Russland unterstützt die Verlängerung des Getreidetransportabkommens, aber nur unter strikter Einhaltung des von den Vereinten Nationen unterstützten Abkommens, sagte der russische Finanzminister Anton Siluanov am Mittwoch auf dem G20-Gipfel gegenüber RT.

Er erklärte, dass Russland einer Verlängerung des Abkommens, das am 19. November ausläuft, zustimmen werde, unter der Bedingung, dass die Lieferung von Feldfrüchten an die ärmsten Länder garantiert werde, wie es im Abkommen vorgesehen sei.

„Wir befürworten die Verlängerung des Getreideabkommens, aber wir bestehen darauf, dass das Getreide, das im Rahmen des Schwarzmeerabkommens geliefert wird, genau in die Länder geht, die es am dringendsten benötigen, nicht in westliche Länder und nicht nach Europa, wie es jetzt geschieht. ” sagte Siluanow.

Am Dienstag sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass Russland trotz westlicher Hindernisse, die gegen das Getreideabkommen verstoßen, Getreidelieferungen in afrikanische und asiatische Länder aufrechterhalten habe. Er fügte hinzu, dass insgesamt 10,5 Millionen Tonnen Getreide, hauptsächlich Weizen, geliefert worden seien, wovon 60 % nach Asien und etwa 40 % nach Afrika gingen.

Der russische Präsident Wladimir Putin wies im September darauf hin, dass der größte Teil des ukrainischen Getreides, das für ärmere Länder bestimmt sei, in den Westen und nicht in die ausgehungerten afrikanischen Länder exportiert werde.

Das bahnbrechende Getreideabkommen, das von der UNO und Türkiye vermittelt wurde, wurde im Juli unterzeichnet. Es sollte dazu beitragen, Agrarexporte aus Russland und der Ukraine, den weltweit führenden Getreideexporteuren, über das Schwarze Meer freizusetzen, kam jedoch aufgrund des militärischen Konflikts zwischen den beiden Staaten zum Erliegen.

Moskau hat alle Bedingungen erfüllt, damit Schiffe mit ukrainischem Getreide Häfen im Schwarzen Meer verlassen können, beschwert sich jedoch seit Monaten darüber, dass das Versprechen der UNO, durch westliche Sanktionen geschaffene Hindernisse für Russlands eigene Lebensmittel- und Düngemittelexporte zu beseitigen, dies nicht getan hat erfüllt worden.

