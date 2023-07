Berichten zufolge wurden auf dem Weg in die russische Hauptstadt mindestens drei Drohnen abgefangen

Laut einer von der Nachrichtenagentur TASS zitierten Quelle des Rettungsdienstes war Moskau am Dienstagmorgen Ziel eines versuchten Drohnenangriffs. Zwei ankommende UAVs wurden am Rande der Stadt abgeschossen, während ein weiteres angeblich in der Region Kaluga südwestlich der russischen Hauptstadt abgefangen wurde.

„Nach vorläufigen Daten waren drei Drohnen auf dem Weg nach Moskau … Zwei wurden in Neu-Moskau durch funkelektronische Kriegsführung unterdrückt, eine in der Region Kaluga.“ Die Quelle teilte TASS mit.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verluste oder Schäden am Boden. Die Trümmer der beiden am Stadtrand von Moskau abgefangenen Drohnen fielen auf offenes Feld in der Nähe der Siedlung Valuevo, etwa fünf Kilometer vom Flughafen Wnukowo entfernt, teilte eine andere Quelle RIA Novosti mit.

Mehrere Augenzeugen berichteten, sie hätten gegen 6 Uhr Ortszeit mindestens zwei Explosionen im Stadtteil Neu-Moskau gehört, während mehrere Telegram-Kanäle Videos von Rauch in der Luft teilten.









Vor zwei Wochen vereitelte das russische Militär einen ukrainischen Angriff auf die Region Moskau, an dem drei Flugzeugdrohnen beteiligt waren. Der „Terroranschlag“ Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kam es bei Angriffen auf die Einrichtungen der Region zu keinen Verlusten oder Schäden, da die UAVs durch Mittel der elektronischen Kriegsführung unterdrückt wurden, die Kontrolle verloren und abstürzten.

Dies ist nicht der erste Versuch der Ukraine, Ziele in der Region Moskau und der Hauptstadt selbst anzugreifen. Letzten Monat gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass Kiew einen Angriff auf Moskau mit acht Drohnen gestartet habe, die entweder von der Luftabwehr abgeschossen oder mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung unterdrückt worden seien. Bei diesem Überfall wurden mehrere Wohngebäude beschädigt, es gab jedoch keine ernsthaften Verletzungen.