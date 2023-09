Moskau startete am frühen Sonntag eine Flut von Drohnenangriffen auf einen Hafen in der ukrainischen Region Odessa, den Kiew für den Getreideexport nutzt, einen Tag vor den Gesprächen zwischen Russland und der Türkei, bei denen die Wiederbelebung eines von den Vereinten Nationen unterstützten Getreideabkommens ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird.

Kiews Luftabwehr hat 22 der 25 im Iran hergestellten Drohnen abgeschossen, die für die Hafeninfrastruktur an der Donau bestimmt waren, teilte die ukrainische Luftwaffe am Sonntag auf Telegram mit. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

Die Donau ist zum Haupttransportweg der Ukraine für Getreide geworden, nachdem im Juli ein von der Türkei und den Vereinten Nationen ausgehandeltes Abkommen gescheitert war, das Kiew die Nutzung des Schwarzen Meeres für Exporte ermöglichte. Moskau hat in den letzten Wochen seine Angriffe auf die Hafeninfrastruktur der Donau verstärkt.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Montag in Russland mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammentreffen, wo die Türkei voraussichtlich auf die Wiederherstellung des Schwarzmeer-Getreideabkommens drängen wird.

„Russische Terroristen greifen weiterhin Hafeninfrastruktur an, in der Hoffnung, eine Nahrungsmittelkrise und eine Hungersnot in der Welt auszulösen“, sagte Andriy Yermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, im Telegram nach dem russischen Angriff.

Ukrainische Beamte sagten außerdem, dass durch den russischen Beschuss am Sonntagmorgen in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk des Landes vier Menschen verletzt worden seien, während eine Person nach Angriffen am Samstag in der nordöstlichen Region Sumy des Landes gestorben sei. POLITICO konnte die Berichte nicht unabhängig überprüfen.

Dies geschah auch, nachdem ein hochrangiger ukrainischer General, der die Gegenoffensive des Landes anführte, am Samstag sagte, dass Kiews Truppen nach wochenlanger Minenräumung die erste Verteidigungslinie Russlands in der Nähe von Saporischschja im Südosten der Ukraine durchbrochen hätten.

Als Zeichen dafür, dass auch Russland zunehmend alle möglichen Optionen zur Verstärkung seiner Streitkräfte prüft, wirbt Moskau im Kaukasus und in Zentralasien um neue Rekruten, so das britische Verteidigungsministerium sagte am Sonntag. Online-Anzeigen mit Einstiegsgehältern von bis zu 4.756 Euro wurden in Armenien und Kasachstan gesichtet, ebenso wie Programme, die denjenigen, die sich anmelden, eine schnelle russische Staatsbürgerschaft anbieten.

Rund 280.000 Menschen haben sich in diesem Jahr bisher in Russland zum Militärdienst angemeldet, sagte der frühere Präsident des Landes, Dmitri Medwedew, am Sonntag. Im vergangenen Jahr kündigte Russland an, seine Truppen um 30 Prozent auf 1,5 Millionen aufzustocken.