Russlands Verteidigungsminister behauptet, Kiews Militär habe die Atomanlage in Saporoschje absichtlich beschossen

Die Ukraine greift auf gefährliche Taktiken zurück, indem sie absichtlich auf das Kernkraftwerk Zaporozhye auf russischem Territorium zielt, hat Verteidigungsminister Sergey Shoigu behauptet.

Zuvor hatte Moskau erklärt, es würde keine Sicherheitsvereinbarung akzeptieren, die die Übergabe der Einrichtung an Dritte beinhalten würde.

In einer Rede vor hochrangigen Militärs beschuldigte Schoigu am Dienstag die ukrainischen Streitkräfte, in den vergangenen zwei Wochen 33 Granaten auf das Atomkraftwerk abgefeuert zu haben. Der Verteidigungsminister bezeichnete diese Aktionen als nichts Geringeres als „Atomterrorismus“.

Laut Shoigu versucht Kiew bewusst, eine nukleare Katastrophe am Standort wahrscheinlich erscheinen zu lassen.

„Unsere Einheiten nehmen alles [necessary] Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Kernkraftwerks Zaporozhye“, sagte Schoigu.

Moskau hat wiederholt ähnliche Vorwürfe gegen Kiew erhoben, wobei ukrainische Beamte konsequent leugnen, dass sie das Kraftwerk angegriffen haben, und Russland des gleichen beschuldigen.

Das teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, am Montag der Medienagentur RIA Novosti mit „Von einem russischen Rückzug oder einer Übertragung der Kontrolle über die Anlage an Dritte kann keine Rede sein.“ Sie bestand darauf, dass sich die Anlage auf russischem Territorium befinde und vollständig von den Behörden des Landes kontrolliert werde.

Sie fuhr fort zu sagen, dass nur Moskau „kann die physische und nukleare Sicherheit gewährleisten“ der Pflanze.









Zakharovas Kommentar kam, nachdem der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Freitag gesagt hatte, dass jede Vereinbarung zum Schutz des Kernkraftwerks Zaporozhye den Abzug russischer Waffen aus dem Gelände beinhalten würde.

Grossi sagte gegenüber italienischen Journalisten, er erwarte, dass eine solche Einigung erzielt werde „bis zum Ende des Jahres,“ Hinzufügen, dass Moskau ist „Nicht gegen ein Abkommen und das Prinzip des Pflanzenschutzes.“

Das größte Kernkraftwerk in Europa, das Kraftwerk Zaporozhye, wurde Anfang März von russischen Streitkräften übernommen, Tage nachdem der Kreml seine Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte.

In diesem Herbst wurden vier ehemals ukrainische Gebiete, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Gebiete Cherson und Saporoschje, nach Referenden Russland einverleibt.

Im Oktober unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret, mit dem das russische Eigentum an der Anlage verkündet wurde.